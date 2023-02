Diese Faschingsumzüge rollen zum Endspurt durch das Augsburger Land

Bevor bei vielen wieder Fasten ansteht, geht der Fasching in den Endspurt. Wann und wo die großen Umzüge im Augsburger Land stattfinden, haben wir zusammengefasst.

Der Fasching geht in die heiße Phase. Im Augsburger Land stehen – besonders am Wochenende – nach langer Pause wieder viele Faschingsumzüge an. Da heißt es: schnell sein, um die besten Plätze zu ergattern und viele Süßigkeiten einzufangen. Wir haben die größten Umzüge zusammengefasst:

Faschingsumzüge in Welden und Gersthofen

Faschingssamstag, 18. Februar:

Gersthofen : Um 15 Uhr findet beim Rathausplatz ein Kinder-Faschingsumzug statt. Geplant wurde er von der Lechana gemeinsam mit der Stadt Gersthofen . Anschließend veranstaltet das Kinderballteam ein Programm für die Kleinen.

Um 15 Uhr findet beim Rathausplatz ein Kinder-Faschingsumzug statt. Geplant wurde er von der Lechana gemeinsam mit der Stadt . Anschließend veranstaltet das Kinderballteam ein Programm für die Kleinen. Welden : Ab 14.30 Uhr führt der Zug vom Schläuhle über die Hofstetter Straße bis zum neuen Festplatz an der Talstraße. Dort wird im Anschluss im Partyzelt mit DJ Lude gefeiert.

Ab 14.30 Uhr führt der Zug vom Schläuhle über die Hofstetter Straße bis zum neuen Festplatz an der Talstraße. Dort wird im Anschluss im Partyzelt mit DJ Lude gefeiert. Zusmarshausen : "Zus, wie`s lacht und trinkt, feiern für einen guten Zweck" – das ist das Motto bei der Wohltätigkeitsveranstaltung der Zusmarshauser Ortsvereine. Viele Tanzgruppen und Akrobaten geben ihr Bestes, um das Publikum am Faschingssamstag ab 17.33 in der Schwarzbräuhalle zu unterhalten. Der Erlös wird gespendet.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Gaudiwurm in Zusmarshausen, Familienumzug in Rettenbergen

Faschingssontag, 19. Februar:

Rettenbergen : Der leise Familienumzug, ohne motorisierte Fahrzeuge , des Rettenberger Fastnachtshaufa zieht ab 14.14 Uhr vom westlichen Dorfende über die Blütenstraße zum Feuerwehrhaus. Dort wird zum Beisammensein bei Würstchen und Krapfen und anschließendem Kinderprogramm geladen.

Der leise Familienumzug, ohne motorisierte , des Rettenberger Fastnachtshaufa zieht ab 14.14 Uhr vom westlichen Dorfende über die Blütenstraße zum Feuerwehrhaus. Dort wird zum Beisammensein bei Würstchen und Krapfen und anschließendem Kinderprogramm geladen. Zusmarshausen: Um 13 Uhr wird die Tradition des Zuser Gaudiwurms aufrechterhalten. Anschließend gibt es eine große Umzugsparty im Zelt an der Römerstraße.

Wehringen: Ab 13 Uhr geht es von der Wiesen- und Ulrichstraße los durch die Wehringer-Straßen bis zum Rathausplatz.

Lauterbach : Ab 13.30 Uhr beginnt der Zug. Die Wagen werden dabei ausschließlich von Kleintraktoren, meist Oldtimern gezogen. An der Lauterbacher Turnhalle endet der Umzug , wo sich ein großes Faschingstreiben mit der Liveband Die Schlawiner anschließen wird.

Faschingsumzüge in Gablingen und Deubach am Faschingsdienstag

Faschingsdienstag, 21. Februar:

Gablingen : Der 39. Gablinger Faschingsumzug zieht ab 14.14 Uhr durch die Gablinger Straßen. Anschließend wird beim Kehraus in der Mehrzweckhalle Gablingen mit Deejay-Short gefeiert.

Der 39. Gablinger zieht ab 14.14 Uhr durch die Gablinger Straßen. Anschließend wird beim Kehraus in der Mehrzweckhalle mit Deejay-Short gefeiert. Deubach: Der Gaudiwurm führt ab 14.14 Uhr von der Deubacher Straße bis zum Sportplatz Deubach.

Lesen Sie dazu auch