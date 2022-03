Inzidenz im Landkreis Augsburg übersteigt Marke von 2000

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg hat eine traurige Höchstmarke überschritten. Sie liegt damit noch immer weit über dem Bundesdurchschnitt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt erneut. Sie hat wieder die Marke von 2000 überschritten und liegt nun bei 2039, wie das Robert Koch-Institut (RKI) meldet. Dabei haben sich im Augsburger Land innerhalb eines Tages 958 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Dunkelziffer liegt wohl höher. Innerhalb der 24 Stunden kam es im Landkreis zu keinem weiteren Todesfall in Verbindung mit Covid-19. Insgesamt sind 375 Menschen im Kreis an einer Covid-Erkrankung gestorben.

Mit dieser Zahl liegt der Landkreis Augsburg nach wie vor weit über der durchschnittlichen Sieben-Tage-Inzidenz auf Bundesebene. Dort beträgt der Wert laut RKI derzeit 1607, es wurden über 262.000 Neuinfektionen gemeldet.

Steigende Werte auch in vielen Nachbarlandkreisen

Für viele Nachbarlandkreise werden ebenfalls steigende Sieben-Tage-Inzidenzen gemeldet. So steigt diese in Landsberg auf 2207, im Unterallgäu auf 2362, in der Stadt Augsburg auf 1596 und im Oberallgäu auf 2216. Leicht sinkende Inzidenzen sind in Dillingen mit nun 2387 und in Günzburg mit 1500 zu beobachten. Blickt man auf die Website des RKI, wird für Aichach-Friedberg eine Inzidenz von 1987 angezeigt - ein Wert über 350 niedriger als am Vortag. Diese Zahl stimmt wohl nicht, da für den Landkreis keine Neuinfektionen gelistet sind. Dabei könnte es sich um einen Übertragungsfehler handeln. (mom)