Schule verändert sich: Bei der Schulaufgabe im Hefteintrag blättern

Das war schon immer so und bleibt auch so – das gilt nicht einmal für Schulen in jedem Fall. An der Fachober- und Berufsoberschule (FOS/BOS) Neusäß läuft aktuell ein Schulversuch zu neuen Modellen von Prüfungen. Schulleiterin Michaela Meixner skizziert, was sich dadurch verändern könnte: So gibt es etwa im Zweig Sozialwesen im dortigen Hauptfach Pädagogik/Psychologie eine Schulaufgabe, bei der die Jugendlichen mit einem konstruierten Fallbeispiel konfrontiert werden. Wie in einem Gespräch unter Pädagogen müssen sie dann entscheiden, wie sie mit dem Fall umgehen würden. „Das entspricht ihrem späteren Berufsalltag viel mehr als eine schriftliche Schulaufgabe“, sagt Manuela Meixner. Ein Ziel moderner Prüfungen ist es, das schiere Auswendiglernen zu verringern und stattdessen Kompetenzen zu vermitteln. So gibt es an ihrer Schule Modelle von schriftlichen Prüfungen, bei denen die Schülerinnen und Schüler ihre Mitschriften der vergangenen Wochen mitbringen dürfen. „Es geht darum, nicht nur unter Zeitdruck Inhalte abrufen zu können“, sagt Lehrerin Michaela Landgraf, die den Schulversuch begleitet.

Tamara Sand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schulaufgabe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis