„Das Geld fehlt uns“: Jede fünfte Apotheke muss schließen

Jede fünfte Apotheke im Landkreis Augsburg musste zwischen 2013 und 2023 schließen. Darunter etwa die Apotheke am Schmutterpark in Neusäß im Jahr 2020 oder die Raphael-Apotheke in Steppach zwei Jahre später. Im April dieses Jahres schloss die Falkenapotheke in Königsbrunn, weil die Apothekerin keine Nachfolge fand, wie sie damals unserer Redaktion sagte. Der Apotheker und Vizepräsident der Bayerischen Landesapothekerkammer, Ulrich Koczian aus Augsburg, berichtet, dass momentan zwar keine weiteren Apothekenschließungen im Landkreis Augsburg bekannt gegeben seien. Zum Jahreswechsel rechnet er aber spätestens damit. „Wir befinden uns schon jetzt im unteren Drittel der Apothekendichte“, vergleicht er für Bayern. Im Landkreis Augsburg gibt es aktuell insgesamt 44 öffentliche Apotheken. Koczian erklärt, warum aus seiner Sicht auch die geplante Apothekenreform nicht helfen wird.

