Landkreis Augsburg

05:59 Uhr

Welche Bedeutung hat die Asche am Aschermittwoch?

Plus Am Mittwoch wird bei vielen Gottesdiensten wieder ein Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet. Woher die Asche kommt und was sie symbolisiert.

Von Diana Dontsul Artikel anhören Shape

Nach den großen Faschingsfeiern beginnt mit dem Aschermittwoch die Fastenzeit. In den katholischen Gottesdiensten wird die Asche auf die Köpfe der Kirchenbesucher gestreut oder als ein Kreuz auf ihre Stirn gezeichnet. Ein besonderer Moment für viele Gläubige und Geistliche: doch woher kommt die Asche und welche Bedeutung hat sie eigentlich?

Die Fastenzeit ist die Vorbereitung auf Ostern

„Ich streue die Asche lieber über die Köpfe, andere malen das Aschekreuz“, sagt Pfarrer Markus Dörre der Pfarrgemeinschaft Gersthofen. Am Mittwoch muss er gleich bei drei verschiedenen Gottesdiensten die Aschebestreuung durchführen. Gewonnen wird sie, erzählt er, durch die Verbrennung alter Palmzweige. „Der Mesner verbrennt die alten Palmzweige vom Palmsonntag des letzten Jahres, dann mahlt und siebt er die Asche, damit sie ganz fein ist“. Laut Pfarrer Ulrich Müller von dem Bistum Augsburg gibt es diese Tradition schon seit dem 12. Jahrhundert. Denn auch die Palmzweige haben eine besondere Bedeutung im Christentum. Sie zeigen den Jubel bei Empfang Jesu an Palmsonntag und den Weg zum Tod an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen