Augsburgs Landrat will Wildwuchs beim Ausbau der Windkraft stoppen

Landrat Martin Sailer will den Ausbau der Windkraft voranbringen und dabei die Menschen vor Ort mitnehmen. Dazu soll die Planungshoheit über Windräder wieder an die Kommunen zurückgegeben werden. Das Ziel sei eine geordnete, transparente und akzeptanzfördernde Steuerung des Windkraftausbaus in der Region. Deswegen wird auf Sailers Antrag hin der Regionale Planungsverband Augsburg in seiner nächsten Sitzung einen Antrag auf Feststellung des sogenannten Teilflächenziels für Windenergieanlagen behandeln.

Hintergrund des Antrags ist die gesetzliche Verpflichtung des Bundes, wonach in Bayern bis spätestens Ende 2027 mindestens 1,1 Prozent der Flächen für die Windkraft ausgewiesen sein müssen. Bis Ende 2032 soll dieser Wert auf 1,8 Prozent steigen.

Wird das regionale Flächenziel erreicht und durch den zuständigen Planungsverband festgestellt, entfällt die bisher geltende gesetzliche Privilegierung von Windkraftanlagen im Außenbereich – und damit auch die Möglichkeit, Windräder außerhalb ausgewiesener Flächen mit geringeren Hürden zu errichten. „Ohne eine solche Steuerung läuft die Region Gefahr, dass Windkraftanlagen künftig auch dort gebaut werden, wo sie dem Landschaftsbild oder dem Naturraum massiv schaden könnten“, fürchtet Landrat Sailer. Das sei das Gegenteil von geordneter Planung – und würde die Akzeptanz in der Bevölkerung untergraben.

Kommunale Windkraftprojekte würden so gestärkt, sagt Landrat Sailer

Das Teilflächenziel soll durch die Summe bereits bestehender Konzentrationsflächen aus den kommunalen Flächennutzungsplänen erreicht werden. Damit könnte dann laut Pressemitteilung die Privilegierung für Windenergieprojekte außerhalb dieser Flächen entfallen. Das wiederum hätte Auswirkungen auf laufende Genehmigungsverfahren: Projekte auf Flächen, die nicht im Flächennutzungsplan oder im Regionalplan vorgesehen sind, müssten strengen Einzelprüfungen unterzogen werden. Für viele kommunale Projekte bedeutet dieser Schritt eine Stärkung.

So sei das interkommunale Bürgerwind-Projekt „Rohrholz“ der Gemeinden Kühlenthal, Ehingen und Buttenwiesen durch die kommunale Planung gedeckt und könne wie vorgesehen weitergeführt werden. Andere Vorhaben – wie etwa der privat initiierte Windpark Ottilienberg im Bereich Wertingen, Meitingen und Biberbach – wären nach einer Feststellung des Teilflächenziels nicht mehr privilegiert zulässig. Gemeinden müssten in solchen Fällen aktiv eigene Sondergebiete ausweisen, wenn sie das Projekt mittragen möchten. Landrat Sailer erklärt: „Wenn eine Gemeinde Windkraft will, dann soll sie die Möglichkeit haben, aktiv zu planen. Wenn sie keine möchte, sollen ungesteuerte Entwicklungen verhindert werden können.“

Auch für die Westlichen Wälder laufen zahlreiche Planungen

Auch mit Blick auf sensible Gebiete wie den Naturpark Augsburg – Westliche Wälder sieht Sailer dringenden Handlungsbedarf. Dort laufen zahlreiche Projektplanungen, die ohne gezielte Steuerung den Naturpark-Status gefährden könnten. Der Antrag auf Feststellung des Teilflächenziels biete hier eine Möglichkeit, Zeit zu gewinnen und die planerischen Grundlagen mit Bedacht und Beteiligung der Öffentlichkeit weiterzuentwickeln. „Der Regionale Planungsverband hat aus der ersten Runde der Öffentlichkeitsbeteiligung über 1.000 Stellungnahmen erhalten – ein starkes Signal aus der Region“, so Sailer. „Mit dem jetzigen Schritt wird es ermöglicht, diese Rückmeldungen gründlich auszuwerten, ohne durch immer neue Windkraftanträge weiter unter Druck zu geraten.“

Der Antrag an den Regionalen Planungsverband wird am Mittwoch, 17. September, im zuständigen Gremium behandelt. Landrat Martin Sailer geht davon aus, dass das Teilflächenziel mit den vorliegenden kommunalen Planungen bereits erfüllt werden kann. Eine offizielle Feststellung könnte somit schon sehr zeitnah erfolgen. (AZ)