Maingründel

06:30 Uhr

Die freie Luana-Schule aus Augsburg will nach Maingründel ziehen

Das leer stehende Hotel Balnoor in Maingründel soll die Heimat der freien und demokratischen Luana-Schule werden. Doch noch gibt es einige Hürden zu meistern.

Plus Die freie und demokratische Luana-Schule aus Augsburg sucht schon seit Jahren nach einem Schulhaus. Nun kommt ein ehemaliges Hotel ins Spiel.

Von Jana Tallevi

Glücklich und zufrieden - das ist bei der Luana-Schule Augsburg Programm. Denn diese beiden Gefühlszustände beschreibt das hawaiianische Wort, das dem Schulprojekt seinen Namen gibt. So sollen die Kinder und Jugendlichen sein, die dort nach freien demokratischen und inklusiven Grundwerten unterrichtet werden, wünschen sich die Gründer. Der Haken an der Sache: Noch gibt es die Schule nicht, Gebäude und auch staatliche Anerkennung fehlen noch. Das soll sich ändern. Die Macher haben ein Gebäude in Maingründel bei Kutzenhausen im Blick.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen