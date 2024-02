Beliebter Wohnort: Nach Meitingen ziehen Menschen jeden Alters

Meitingen ist sehr gefragt als Wohnort, die Bevölkerung wird in den nächsten Jahren weiter wachsen. Aus dem Zuzug ergeben sich vielfältige Aufgaben und große Herausforderungen.

Gersthofen und Meitingen haben viel gemeinsam: Die Lage an der B2 und an der Bahnlinie Augsburg-Donauwörth macht beide Orte für Berufspendler attraktiv. Die Bevölkerung in beiden Kommunen des nördlichen Landkreises Augsburg wächst kontinuierlich an. Auch wenn Gersthofen in etwa doppelt so groß ist, stellen sich durch den Zuzug in Meitingen die gleichen Fragen zu den Themen Schule, Wohnungsmarkt und soziales Miteinander.

Das gesamte Augsburger Land ist eine Wachstumsregion, das gilt besonders für Meitingen. "Wir sind in den letzten zehn Jahren um 12,9 Prozent bei der Einwohnerzahl gewachsen," sagt Bürgermeister Michael Higl. Ihm und dem Gemeinderat sind die neuen Zahlen aus der Sozialraumanalyse des Landkreises Augsburg präsentiert worden. Diese beinhalten immer Prognosen: Das Bevölkerungswachstum in Meitingen geht demnach in den nächsten Jahren weiter (plus 9,3 Prozent).

Die Zahl der Geburten und Sterbefälle hält sich in Meitingen die Waage

Da sich die Geburten und Sterbefälle in etwa die Waage halten, gründet sich das Wachstum allein auf Zuzug von Menschen. In Meitingen gebe es aber eine Besonderheit, betont Higl: "Wir bekommen neue Bewohner aus allen Altersklassen." In anderen Orten ähnlicher Größe würden Jüngere im Alter von 18 bis 30 Jahren oftmals wegen Ausbildung oder Arbeit weggehen, in Meitingen ziehen sogar welche hinzu. Die verkehrsgünstige Lage schätzen auch Familien. Sehr viele der Elternteile arbeiten laut Higl in Donauwörth (Stichwort Airbus Helicopters) oder Augsburg. Der Bürgermeister beobachtet außerdem, dass immer mehr Seniorinnen und Senioren als Neubürger willkommen geheißen werden, und zwar nicht nur in den Alten- und Pflegeheimen. Menschen um die 60 würden ihr Haus auf dem Land an ein Kind übergeben und dafür in eine seniorengerechte Wohnung nach Meitingen ziehen. Im Vergleich zu Nachbarorten wie Thierhaupten oder Biberbach ist der Anteil der Mehrfamilienhäuser und damit das Angebot an Wohnungen groß. Die Wohnungsbaugesellschaft Meitingen hat rund 250 Wohnungen im Angebot. In der Gemeinde wird generell viel gebaut, so entstehen derzeit Mehrfamilienhäuser an der Donauwörther Straße und auch für die Miehler-Wiese gibt es Pläne zur Bebauung.

In Meitingen gibt es große Arbeitgeber, wie SGL. Damit steigt die Beliebtheit von Meitingen als Wohnort. Foto: Marcus Merk

Aus der Sozialraumanalyse lässt sich weiter herauslesen, dass der Zuzug nicht nur auf Menschen mit Migrationshintergrund zurückzuführen ist. In Meitingen sind rund zehn Prozent in der Bevölkerung Ausländer (zum Vergleich: In Gersthofen sind es rund 17 Prozent). Higl betont, dass dies nicht nur Flüchtlinge seien, sondern Männer, Frauen und Familien aus ganz verschiedenen Nationen. Wegen des Bedarfs an Arbeitskräften seien Ingenieure genauso dabei wie Bauarbeiter. Meitingen war in seiner Geschichte wegen der großen Betriebe wie SGL oder Lech-Stahlwerke schon immer eine Zuzugsgemeinde.

Es gibt inzwischen fünf erste Klassen in Meitingen

Die Freude über die Beliebtheit als Wohnort ist die eine Seite der Medaille. Aus diesem Wachstum ergeben sich auch viele Aufgaben, zum Beispiel beim Thema Bildung. Die Kapazitäten bei der Kinderbetreuung und den Schulen müssen stetig erweitert werden. Die Grundschule in Meitingen, die in der 50er Jahren gebaut wurde, ist längst zu klein mit ihren 12 Klassenzimmern. Inzwischen gibt es zum Beispiel schon fünf erste Klassen. Um sich Luft zu verschaffen hat die Gemeinde zwischenzeitlich acht Container aufgestellt. So wolle man in Ruhe planen, wie es beim Thema Grundschule weitergehen soll. Ein Neubau kostet laut Higl so viel wie eine Sanierung. Auf der anderen Seite würden sowohl die Lehrer als auch sehr viele Meitinger an dem Gebäude im Park hängen. Viele Erinnerungen werden damit verknüpft. Eine Lösung für die Grundschule ist für die Gemeinde das größte Projekt, das in den nächsten Jahren zu stemmen ist. Man rechnet mit Kosten von 40 Millionen Euro.

Der Meeting-Point ist eine Aktion in Meitingen, die die Integration fördern soll. Foto: Steffi Brand (Archivfoto)

Dem Bürgermeister ist es ein Anliegen, dass es ein soziales Netzwerk zum Beispiel mit Nachbarschaftshilfe, dem Familienbüro oder dem Forum Migration gibt. Die Angebote würden sehr gut angenommen. Aber auch in den Vereinen, wie zum Beispiel beim Fußball, werde von den Ehrenamtlichen viel Arbeit zur Integration geleistet.

Insgesamt gibt es in Meitingen wie in Gersthofen viel Wechsel bei den Bewohnern. So sind im vergangenen Jahr beispielsweise 695 Menschen zugezogen und 560 haben Meitingen verlassen. Rechnet man die Geburten und Sterbefälle in die Bilanz ein, bleibt ein Plus bei der Einwohnerzahl von 135 Bürgern.

Insgesamt hat Meitingen derzeit rund 12.500 Einwohner. Da es in der Kommune nicht nur hochpreisige Wohnungen gebe, ändere sich die Bevölkerungsstruktur, sagt Higl. Er steht hinter diesem Kurs, denn diese Vielfalt und Attraktivität als Wohnort habe Vorteile. In einem Zentrum mit kurzen Wegen, seien auch Ärzte oder andere Dienstleister leichter anzusiedeln. Auch für einen Kinobetreiber sei der Ort mit dem Wachstum und dem großen Einzugsgebiet dadurch attraktiv geworden.