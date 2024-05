Meitingen

vor 49 Min.

Die Freundschaft von Meitingen und Pouzauges: Seit 50 Jahren Hand in Hand

Plus Rund 120 Gäste aus Frankreich verbringen fünf Tage in Meitingen, um den runden Geburtstag der deutsch-französischen Freundschaft zu feiern. Drei Generationen erzählen.

Von Martin Stäbe

Seit 1973 verbindet die Marktgemeinde Meitingen und die französische Stadt Pouzauges eine enge Partnerschaft. Das 50-jährige Jubiläum wurde bereits im vergangenen Jahr in Pouzauges gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein beging man beim Gegenbesuch der französischen Freunde den runden Geburtstag auch in der Lechtalgemeinde.

Beim Festakt am letzten Tag des Besuchs in der Meitinger Ballspielhalle würdigte die Vorsitzende des Meitinger Partnerschaftskomitees, Andrea Gärtner, Dr. Susanne Kuffer, Andreas Franz und Astrid Fritsch, die Wegbereiter der Partnerschaft und alle, die sich von Anfang an für die Partnerschaft eingesetzt haben. Drei Generationen teilten ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Eindrücke dieser freundschaftlichen Beziehung mit den Gästen der Jubiläumsfeier: die Frauen und Männer der ersten Stunde, die mittlere Generation und die Kinder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen