Neuer Defibrillator an der evangelischen Kirche

Mit großer Freude weihten in Meitingen Bürgermeister Michael Higl und der erste Vorsitzende des Kirchenvorstandes der evangelischen Johanneskirche, Ulf-Oskar Homann, einen neuen, öffentlichen Defibrillator im Defi-Netzwerk Meitingen ein. Mit dabei waren der Apotheker Sebastian Reisinger, Robert Hecht von der Firma Systemtechnik Hecht, Apotheker Oliver Teuber, Eva Schwarz von der Sparkasse Schwaben-Bodensee und Dieter Hopf, Mitglied des Kirchenvorstandes. „Die Johanneskirche ist neben kirchlichen Gruppen auch Heimat für Sprachkurse, VHS, Juze und externe Mieter“, erklärte Homann die Auswahl für den Standort des neuen Gerätes. „Daher ist es ein großes Anliegen des Vorstandsgremiums, dieser Vielzahl an Gästen aller Altersklassen mehr Sicherheit durch Ausbildung in Erste-Hilfe-Kursen und jetzt auch durch die Bereitstellung des neuen Defibrillators für Herznotfälle zu geben.“

In Meitingen gibt es inzwischen 13 Defibrillatoren

Laut Higl besteht das Defi-Netzwerk nun aus 13 vernetzten Geräten, bekannt als „grüne Klingel“, die vom Markt Meitingen überwacht und gewartet werden. Der Bürgermeister kündigte an: „In Zukunft werden wir mit Unterstützung von Spenden und Ehrenamt Erste-Hilfe-Kurse organisieren, denn die Rettung im Notfall lebt von den Menschen, die beherzt handeln“.

Die Anschaffung ermöglichten die Sparkasse Schwaben–Bodensee, die Meitinger Systemtechnikfirma Robert Hecht, die Rauhausapotheke und die Via-Claudia-Apotheke.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!