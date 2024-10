Rathaus ist wegen Umzugs erstmal nicht erreichbar

Das Rathaus in Meitingen wird energetisch saniert, während der Arbeiten zieht die Verwaltung in das ehemalige SGL-Verwaltungsgebäude um. Der Rathausumzug beginnt am Montag, 21. Oktober. Nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind betroffen, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde. Denn in diesem Zuge wird auch der Server abgeschaltet, weshalb die Verwaltung, die Wohnungsbau GmbH, die Bücherei sowie sämtliche Kindertageseinrichtungen, der Bauhof, das Wasserwerk und die Abwasserbeseitigung bis zum Server-Neustart nicht per E-Mail erreichbar sein werden.

Alle Nachrichten an @markt-meitingen.de - Adressen laufen dementsprechend vorübergehend ins Leere, teilt die Verwaltung mit. Dies gilt auch für die rund 90 Online-Dienste, die der Markt Meitingen auf seiner Internetseite zur Verfügung stellt. Ebenso ist die telefonische Erreichbarkeit durch den Umzug beeinträchtigt. Die Verwaltung, die Wohnungsbau GmbH und die Bücherei sind telefonisch nicht erreichbar - also die Nummer 08271/8199-0 mit ihren Nebenstellen. Alle anderen Einrichtungen sind davon hingegen nicht betroffen.

Eine Nummer gibt es für Notfälle

In Notfällen, etwa im Sterbefall, steht den Bürgerinnen und Bürgern als Notfall-Hotline die Telefonnummer 0171/3811688 zur Verfügung. Es wird jedoch gebeten, die Nummer nur in dringlichen Fällen zu wählen. Die sonstigen Notrufnummern der Gemeinde (Kläranlage, Wasserwerk) sind ebenfalls erreichbar und stehen auf der Homepage und im Bürgerbrief zur Verfügung.

Prognosen, wie lange dieser Zustand anhält und die Verwaltung wieder uneingeschränkt erreichbar ist, können bislang nicht aufgestellt, doch spätestens zum 4. November soll der Rathausbetrieb in der Werner-von-Siemens-Straße wieder aufgenommen werden. Auf der Internetseite wie auch über die Social-Media-Kanäle des Marktes Meitingen wird darüber informiert, wenn die Erreichbarkeit wieder gegeben ist. (AZ)