Meitingen

Umzug im Meitinger Rathaus: Großbaustelle während der Sanierung

Im Keller des Rathauses Meitingen sind die Handwerker schon fleißig: In diesem Raum wird das neue Archiv Platz finden.

Plus Das Meitinger Rathaus ist in die Jahre gekommen. Vor allem energetisch muss an dem Gebäude viel gemacht werden. Während der Bauzeit werden alle Mitarbeiter ausziehen.

Ein Umzug kostet Nerven, Zeit und Geld. Das weiß jeder, der schon einmal Wohnung oder Haus gewechselt hat. Doch wie läuft es ab, wenn ein ganzes Rathaus umziehen muss? Dann wird das Vorhaben zu einem Großprojekt. Diese Erfahrung machen der Meitinger Bürgermeister Michael Higl und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus. Alle Räume und Schränke müssen geleert werden, weil das Gebäude umfassend saniert wird. Da ein Rathausbetrieb nicht einfach pausieren kann, ist für die Bauzeit ein Ausweichquartier nötig.

Ein Umzug ist immer eine gute Gelegenheit, um ordentlich auszumisten. Diese Chance will das Meitinger Rathaus-Team nutzen. Der Aktenbestand wird von den rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchforstet. Nur was unbedingt aufbewahrt werden soll, kommt übergangsweise zur Lagerung in den Keller. Das Untergeschoss wird derzeit schon auf Vordermann gebracht. Handwerker richten einen neuen Raum für die Archivierung von Unterlagen ein. Der Boden ist schon erneuert und darauf wird ein modernes Regalsystem aufgebaut. Im alten Archiv biegen sich die Akten auf schlichten Holzregalen.

