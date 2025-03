Warum sich Stadtberger Vereine bei der neuen Mitfahr-App anmelden sollen

Auf der vergangenen Sitzung der Arge Stadtberger Vereine hatte Mobilitätsmanagerin Franziska Marzog vom Landratsamt ein relativ neues Verkehrsnutzungskonzept vorgestellt, das sowohl dem Klimaschutz dienen als auch gleichzeitig Reisenden wie auch den örtlichen Vereinen Vorteile bringen soll: die Mitfahrplattform „fahrmob“, die bereits 2019 in Ottobeuren gegründet wurde und seit Ende letzten Jahres nun auch im Landkreis Augsburg in Anspruch genommen werden kann. Der Hintergrund des Projektes ist laut Marzog mit einfachen Worten erklärt: „Auf unseren Straßen sind immer mehr Autos unterwegs. Doch wenn man ins Innere der Fahrzeuge schaut, sieht man meistens nur eine einzige Person darin sitzen.“ Mit fahrmob soll diesem Umstand aus Umwelt- und Rationalisierungsgründen nun flächendeckend entgegengewirkt werden: „Das Ziel ist es, Einzelfahrten zu reduzieren und Menschen zu helfen, die nicht selber fahren können“, so die Mobilitätsmanagerin dazu.

