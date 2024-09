Mitfahrplattform "Fahrmob" geht im Landkreis Augsburg an den Start

Eine Alternative zum eigenen Auto sowie zu Bus und Bahn bietet die Mitfahrplattform „Fahrmob“ ab sofort im Landkreis Augsburg. Die Plattform entstand 2019 im Allgäu und ist inzwischen in mehreren Landkreisen vertreten. Die Idee: Menschen aus der Region tragen ein, wann und wo sie mit dem Auto unterwegs sind. Wer zur gleichen Zeit in dieselbe Richtung muss, kann sich online für die Fahrt anmelden und mitfahren. Geld kostet das nicht. Allerdings sind Spenden erwünscht. Am Ende des Jahres rechnet das Programm automatisch zusammen, wie viel man mitgefahren ist. Pro angefangene zehn Kilometer wird ein Euro berechnet. Dieses Geld kann dann über die Plattform gespendet werden – und zwar an einen Verein, für den man sich zu Beginn eingetragen hat. Nutzerinnen und Nutzer müssen dabei nicht Mitglied in diesem Verein sein. So soll das Projekt sozial und ökologisch sein sowie lokale Vereine unterstützen. Anschlüsse und ÖPNV-Angebote sind in der Plattform integriert und können bei der Reiseroute berücksichtigt werden. Fahrende sowie Mitfahrende können auf der Plattform bewertet und weiterempfohlen werden.

Die Registrierung bei der Plattform erfolgt kostenlos online oder per App auf dem Handy. Mehr Informationen gibt es unter www.landkreis-augsburg.de/fahrmob. (diba)