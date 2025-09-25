Icon Menü
Neue Ortsmitte in Bonstetten: Kritik am Bürgerbegehren

Bonstetten

Bonstetten ringt weiter um die neue Ortsmitte

Nachdem ein Bürgerbegehren die Diskussion befeuert, wird der Vorgang bei einer Infoveranstaltung kritisiert. Wie es jetzt weitergeht.
Von Michaela Krämer
    • |
    • |
    • |
    Die Neugestaltung der Ortsmitte in Bonstetten ist weiter umstritten.
    Die Neugestaltung der Ortsmitte in Bonstetten ist weiter umstritten. Foto: Marcus Merk

    Das Hin und Her um die neue Ortsmitte geht weiter. Wie berichtet, wollen zwei Bonstettener, Gemeinderat Hannes Merz von den Freien Wählern und Bürgerbotschafter Jürgen Scheinost das Vorhaben mit einem Bürgerbegehren stoppen. Sie halten das Projekt für überdimensioniert und fordern eine Neuplanung im Dialog mit den Bürgern. Das Argument, das alles käme zu teuer, greife nicht, sagte Bürgermeister Anton Gleich der Zeitung. Mit einer Förderung von sechs Millionen Euro und dem Eigenkapital fehlen nur noch zwei Millionen Euro. „Die Gemeinde steht finanziell solide da und bleibt auch nach der Umsetzung der Ortsmitte handlungsfähig.“

