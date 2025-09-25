Bonstetten ringt weiter um die neue Ortsmitte

Das Hin und Her um die neue Ortsmitte geht weiter. Wie berichtet, wollen zwei Bonstettener, Gemeinderat Hannes Merz von den Freien Wählern und Bürgerbotschafter Jürgen Scheinost das Vorhaben mit einem Bürgerbegehren stoppen. Sie halten das Projekt für überdimensioniert und fordern eine Neuplanung im Dialog mit den Bürgern. Das Argument, das alles käme zu teuer, greife nicht, sagte Bürgermeister Anton Gleich der Zeitung. Mit einer Förderung von sechs Millionen Euro und dem Eigenkapital fehlen nur noch zwei Millionen Euro. „Die Gemeinde steht finanziell solide da und bleibt auch nach der Umsetzung der Ortsmitte handlungsfähig.“

Michaela Krämer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bonstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ortsmitte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis