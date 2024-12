Mit Kunst von Annette Bartusch-Goger ins neue Kalenderjahr

Mögliche Motive für ihren Kunstkalender, den sie bereits seit Jahrzehnten mit großem Erfolg für eine Neusässer Firma anfertigt, hat sie ständig im Kopf, ist irgendwie immer auf der Suche und was auffällt, wird sofort festgehalten, erklärt die Malerin Annette Bartusch-Goger. Oft genügt schon der kleinste Anstoß und sie hat ein Motiv vor Augen. Sogar das Bild eines Bildschirmschoners ihres PCs war diesmal Ideengeber für ihr Monatsbild Januar, das den Leuchtturm Trevose Head in England/Cornwall zeigt.

Was die verschiedenen Länder für die weltweit agierende Firma angeht, so erhält sie vor Beginn ihrer Arbeit die Wünsche mitgeteilt. So war in diesem Jahr ein Herzenswunsch der Geschäftsführerin das Land Schweden, welches die Künstlerin mit den verschieden geformten Dächern von Schloss Vadstena umgesetzt hat. Es kann aber auch passieren, dass Erzählungen von Bekannten einer besonders schönen Umsetzung eines Bildes zugrunde liegen. So hatte ihre Krankengymnastin von den Trulli, den vor allem in Apulien vorkommenden Rundhäusern, berichtet. Zum besseren Verständnis hat Bartusch-Goger eine Skizze des Hausaufbaus dem Bild des Monats April beigefügt und wie sie es oft und gerne tut, eine genaue Beschreibung dazu gegeben. Folgerichtig blieb sie auch bei ihrem Bild des Monats Juni bei einem Rundbau und zeigt in gleißendem Licht und den schönsten Sommerfarben Schloss Esterhazy in Österreich.

Der Watzmann im tiefen Schnee

Aber auch Dinge, die sie selbst faszinieren oder welche sie erlebt hat, sei es in Geschichte oder hinsichtlich eines eindrucksvollen Urlaubs, hat sie diesmal festgehalten wie im Juli-Bild die Geschichte der Botanikerin und 1. Weltumseglerin Jeanne Baret oder in Erinnerung an eine gemeinsame Reise mit ihrem Sohn in den Saguro-Nationalpark, Arizona, Tucon. „Wenn ich es nicht selbst erlebt habe, so lerne ich nebenbei immer über Außergewöhnliches der verschiedenen Länder dazu“, freut sich die Künstlerin. Die Kunstreise durch das Jahr führt zusätzlich nach Holland, Kroatien, Spanien und Kanada. Nicht zu vergessen das Winterbild für den Monat Dezember, der Bayern und die Berglandschaft um den Watzmann in tiefstem Schnee zeigt, dazu die ersten Zeilen des Bayernlieds. Riesige Schneemengen zu Beginn des Jahres 2024 waren somit bereits der Auslöser für die Idee für ein Bild des neuen Kalenders 2025.