Bahnausbau: Bundestagsabgeordneter Durz fordert Geschlossenheit

Bei einer Ortsbegehung der möglichen Bahntrassen in Täfertingen appelliert der Bundesabgeordnete Durz an eine gemeinsame Lösung. Und fordert deshalb Pragmatismus ein.

Der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm sorgt weiterhin für viele Streitpunkte. Am Sonntag traf sich deshalb der CSU-Ortsverband Täfertingen zu einer Begehung der geplanten Bahntrassen vor Ort. Dabei stellten sich der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner und der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Beide sind sich sicher: Ohne eine geschlossene Haltung der Menschen in der Region ist keine zufriedenstellende Lösung möglich.

Viele dutzend interessierte Bürgerinnen und Bürger fanden sich zur gemeinsamen Ortsbegehung der Trassenvorschläge ein. Foto: Marcus Merk

Widerstand gegen Pläne der Bahn

Mehrere Dutzend interessierte Bürger folgten der Einladung zum Gespräch mit den politischen Vertretern in Täfertingen. Einige brachten Protestschilder mit. Die Täfertingen besonders betreffende orange und türkise Variante würde nach jetzigem Stand nahe der Autobahn A8 und somit in unmittelbarer Nähe zu mehreren Haushalten in Täfertingen, einem Ortsteil von Neusäß, verlaufen. Auch der Gersthofer Stadtteil Hirblingen liegt nicht weit entfernt.

Dabei zeichnet Durz für die Region ein gemischtes Bild: So würden die Trassen zumindest beim Güterverkehr keine große Lärmbelastung bedeuten, weil dieser auch bei Fertigstellung größtenteils über die jetzige Bestandsstrecke laufe. Allerdings sei auch mit einer neuen Trasse derzeit kein 15-Minuten-Takt für den öffentlichen Nahverkehr in Aussicht. "Die Gefahr dieser Trassen ist derzeit, dass Fernverkehr kommt, der Nahverkehr aber nicht", sagte Durz.

Einige Bürger bezogen auf Schildern Stellung zu den derzeitigen Plänen des Bahnausbaus. Foto: Marcus Merk

Viele offene Fragen - bei Bürgern und der Politik

Die Bürger hatten dabei viele offene Fragen. Ein Interessierter wollte wissen, ob es denn bereits ein besseres Konzept für den geplanten Flächenverbrauch gebe. Denn nach jetzigem Stand würden die Trassen sehr viele Felder diagonal durchkreuzen: "Das ist für viele Landwirte untragbar." Durz entgegnete darauf, dass der Flächenverbrauch bei allen Varianten enorm sei.

Viele andere Bürger sorgten sich besonders darum, wo ein möglicher Tunnel beginnen soll, der Täfertingen vor dem Lärm von Hochgeschwindigkeitszügen schützen soll. "Die Autobahn ist schon jetzt eine große Belastung - mit der Bahn würde das nur noch mehr werden", kommentierte dabei ein Anwohner. Durz gab zu: "Viele Sachverhalte bei den Planungen sind noch völlig unbekannt." Dazu gehöre die ungeklärte Frage des Lärmschutzes für Anwohner, ebenso wie die zum Flächenverbrauch beim Bau einer neuen Trasse.

Geschlossenheit zeigen - und Eigeninteressen hintenanstellen

Doch es eilt: In den kommenden zwei Jahren werde der Bundestag über eine der vier möglichen Trassen abstimmen. Da im Parlament also nur ein Vorschlag debattiert wird, sei es "für uns als Region zwingend notwendig, jede Variante bestmöglich umzusetzen", sagte Durz. "Fakt ist: Der Ausbau wird kommen." Nur wo und wie, das gilt es pragmatisch abzuwägen.

Jede Kommune soll also die sie betreffenden Vorschläge optimieren und sich dabei gegenseitig unterstützen. "Für uns ist es jetzt wichtig, als Region die Nerven zu bewahren, sich nicht auseinanderdividieren zu lassen und Eigeninteressen im Moment auch mal hintenanzustellen", sagte Greiner. Denn nur so könne man den Bund von der bestmöglichen Variante überzeugen.

Der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner plädiert für eine geschlossene Haltung beim Thema Bahnausbau. Foto: Marcus Merk

Wirkt sich der 100 Milliarden Sonderhaushalt auf den Bahnausbau aus?

Der kürzlich angekündigte Sonderhaushalt von 100 Milliarden Euro wirke sich dabei nicht auf die Finanzierung des Bahnausbaus aus, sagte Durz. Jedoch könne das unter Umständen zu längeren Projektzeiten führen.