Welche Straße führt einmal zum Haus der Bildung in Neusäß?

Augsburg hat eine Universität – die Nachbarstadt Neusäß dafür einen Campus im Schulzentrum. So zumindest sind die Pläne von Stadt und Landkreis für das Gebiet Neusäß-Nord, in dem in ein paar Jahren die Realschule erweitert und mit einer Tiefgarage oder einem Parkdeck ausgestattet und zudem ein „Haus der Bildung“ gebaut werden soll. Darin soll unter anderem die Volkshochschule, das staatliche Schulamt sowie die Ministerialbeauftragten für Schwaben und Südbayern untergebracht werden. So zumindest lauten die Pläne. Ob das Landratsamt an seinen Bauvorhaben festhalten kann, wird sich frühestens in einigen Wochen nach Vorliegen des neuen Schulgutachtens entscheiden. Jetzt kommt in Neusäß selbst eine weitere Schwierigkeit hinzu: Ein wichtiges Grundstück für die Umsetzung der Pläne fehlt.

