Wenn das Notburgaheim in Flammen stehen würde ...

Retten, Löschen, Bergen und Schützen waren das Gebot der Stunde. Auch in diesem Jahr fand im Rahmen des Neusässer Volksfests wieder die, bei Groß und Klein beliebte, Gemeinschaftsübung der Ortsteil-Feuerwehren statt. Bei der Bevölkerung stieß die Großübung der acht Neusässer Feuerwehren bei herrlichem Spätsommerwetter auf großes Interesse und so waren auch diesmal zahlreiche Besucherinnen und Besucher gekommen, die im Vorfeld eine ausführliche Einführung in den Ablauf der Übung bekamen. Die Probe für den Ernstfall stand unter der Leitung des ersten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Westheim, Sebastian Wiebe.

