So geht es beim Volksfest in Neusäß weiter

Nach zwei Tagen Pause geht es am Mittwoch mit dem Volksfest in Neusäß weiter. Dabei stehen fünf Tage lang einige Veranstaltungen an. Los geht es am 18. September beim Kindernachmittag mit einem vergünstigten Kindergericht sowie Kinderschminken und Kindertattoos von 13.30 und 18 Uhr. Zwischen 15 und 17 Uhr werden an diesem Tag verschiedene Tanzaufführungen gezeigt. Der Seniorentag, der Tag der Vereine, eine große Feuerwehrübung sowie zum Abschluss der Volkslauf stehen an den weiteren Festtagen an.

Doppelt gefeiert wird beim Volksfest am Donnerstag, 19. September. So findet zunächst der Seniorentag zwischen 10.30 und 16 Uhr statt. Die Stadt Neusäß gibt dabei an Seniorinnen und Senioren ab 66 Jahren (das offizielle Eintrittsalter für die Rente) einen Gutschein aus, der für ein Gericht nach eigenem Geschmack im Festzelt eingelöst werden kann. Außerdem fährt ein kostenloser Bus aus allen Stadtteilen. Am Abend steht dann der Tag der Betriebe und Vereine an. Die Jugend steht im Mittelpunkt am Freitag, 20. September, unter anderem gibt es dann alkoholfreie Cocktails für 4,50 Euro. Zudem ehrt die Stadt Neusäß zwischen 18 und 19 Uhr ihre sportlichen Aufsteiger und Meister.

Acht Stadtteilfeuerwehren simulieren einen Brand im Notburgaheim

Nicht auf dem Festplatz, aber in der Nähe, findet ein Großereignis im Rahmen des Volksfests statt: Jedes Jahr tun sich dabei die Feuerwehren der Stadt Neusäß zusammen und veranstalten gemeinsam eine Übung. In diesem Jahr wird bei der Schauübung ein Brand am Seniorenheim Notburga in der Von-Rehlingen-Straße simuliert; Beginn ist am Samstag, 21. September, um 15 Uhr. Die acht Stadtteilfeuerwehren werden dabei vor Publikum ihr Können und die Vorgehensweise unter Beweis stellen.

Sportlich geht es in den letzten Tag des diesjährigen Volksfests, Sonntag, 22. September. Ab 9.45 Uhr starten die Läuferinnen und Läufer in verschiedenen Kategorien beim Volkslauf auf dem sechs Kilometer langen Parcours ab dem Lohwaldstadion durchs Schmuttertal. Angetreten werden kann als Einzelstarter oder in Gruppen; der Volkslauf ist auch als Nordic-Walking-Kurs möglich. Für Kinder gibt es eine kürzere, eigene Runde. Die Siegerehrung ist für etwa 12.30 Uhr im Festzelt vorgesehen. Außerdem gibt es an diesem Vormittag ein Weißwurstfrühstück im Festzelt.

Ein Volkslauf zum Abschied vom Volksfest 2024

Traditionell ist der zweite Festsonntag ein Termin, an dem Geschäfte in der Stadt Neusäß öffnen können. Mit dabei sind in diesem Jahr, so der aktuelle Stand, das Bekleidungsgeschäft Chic & Charme sowie der Geschenke-Pavillon gifts & more im Schmuttercenter (Georg-Odemer-Str. 2 und 2a), Paulas Bridal Loft in der Wilhelm-März-Straße 1 (Haus B) sowie das Sporthaus Schmid in der Daimlerstraße 6. Das Bekleidungshaus Schuh Schmid öffnet in diesem Jahr nach Informationen der Stadt Neusäß nicht. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Diskussionen um den Sinn des geschäftsoffenen Sonntags im zuständigen Ausschuss gegeben. Ein Sprecher der Aktionsgemeinschaft Neusäß hatte gegenüber unserer Redaktion gesagt, vor allem für inhabergeführte Läden sei der verkaufsoffene Sonntag eher eine Belastung als ein Gewinn.