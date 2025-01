Nordendorfer machen mit „Social Landscaping“ das Leben von Waisenkindern schöner

Am 3. Januar geht’s los. Dann macht sich Matthias Mannes mit 15 weiteren Mitstreitern auf den Weg auf die Philippinen. Dort möchte der Verein Social Landscaping seinem Namen erneut alle Ehre machen und durch den Sozialen Gartenbau die Lebenssituation der Mädchen in einem Waisenhaus verbessern. Was zu tun sein wird? Ungewiss. Was es mit dem Nordendorfer machen wird? Jede Menge, denn jeder Social-Landscaping-Einsatz ist für den Vereinsvorstand „lebensverändernd“.

Stefanie Brand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Philippinen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nordendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis