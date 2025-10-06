Jeanette Biedermann singt in der Stadthalle Gersthofen ihre größten Hits

Jeanette Biedermann zählt zu den erfolgreichsten Musikerinnen des Landes. Jetzt bietet die Musikerin und Schauspielerin ein ganz Highlight für ihre Fans: im Rahmen ihrer Tournee „Jeanette Biedermann – Live 2025“ wird sie am Freitag, 28. November, ab 19.30 Uhr nicht nur ihre Klassiker, sondern auch ihre größten Hits brandneu interpretieren, begleitet von einer Band.

Neuauflage eines Songs erklingt in Gersthofen

Im Fokus steht die Neuauflage ihres Songs „How It’s Got To Be“ aus dem Album Delicious. Der Song, der bereits 2001 mit Platin ausgezeichnet wurde, wurde im Februar 2025 im neuen Mix veröffentlicht und zählt zu den Highlights auf der Live-Tournee. Jeanette-Fans können sich auf den Konzerten von der modernen und frischen Version des Klassikers überzeugen.

Neben ihrer musikalischen Karriere stellt sich Jeanette Biedermann neuen Herausforderungen. So hat sie im Frühjahr 2025 in der 18. Staffel der Tanzshow „Let’s Dance“ ihre körperliche Belastungsfähigkeit getestet. Parallel zu „Let’s Dance“ veröffentlichte die Künstlerin zwei Remixe ihrer erfolgreichsten Hits „Rock My Life“ und „How It’s To Be“ – beide präsentierte sie in der ARD Eurovisions-Show „Sternnacht“.

Auch im Fernsehen ist Jeanette Biedermann präsent

Parallel zu ihrer Karriere als Pop-Sängerin spielte sie eine Hauptrolle in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Support Act in Gersthofen ist die Sängerin und Songwriterin Pia Baris. Karten gibt‘s an den bekannten Vorverkaufsstellen der Stadthalle Gersthofen. (AZ)