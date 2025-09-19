Täfertingen „Auch in Südosteuropa sind die Löhne gestiegen“ - Gerüstbauer setzt auf Integration im Handwerk

Söll Gerüstbau aus Täfertingen sieht sich in schwierigen Zeiten am Bau gestärkt. Das hängt mit dem Produkt und der Sorge um die Mitarbeiter zusammen. Nun wird gefeiert.