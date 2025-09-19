„Auch in Südosteuropa sind die Löhne gestiegen“ - Gerüstbauer setzt auf Integration im Handwerk

Wie schafft man es, im Bereich der krisengeschüttelten Baubranche unter den Top drei in Bayern und den Top Ten in Deutschland zu bleiben und die stabile Zukunft eines Familienunternehmens und von 170 Mitarbeitenden zu sichern? Ganz klar, mit innovativen und kundenorientierten Lösungen, sagt Ludwig Schwarz. Der 30-Jährige ist in vierter Generation Geschäftsführer der Söll Gerüstbau GmbH mit Sitz im Neusässer Stadtteil Täfertingen. Er sieht sein Unternehmen als kompetenten Lösungsanbieter für seine Kunden, die zu zwei Dritteln aus kommunalen Auftraggebern bestehen. Und doch ist das nur die eine Säule des Erfolgs. Wichtig ist auch etwas ganz anderes.
Täfertingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden