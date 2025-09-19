Icon Menü
Söll Gerüstbau aus Täfertingen feiert sein 80-jähriges Bestehen

Täfertingen

„Auch in Südosteuropa sind die Löhne gestiegen“ - Gerüstbauer setzt auf Integration im Handwerk

Söll Gerüstbau aus Täfertingen sieht sich in schwierigen Zeiten am Bau gestärkt. Das hängt mit dem Produkt und der Sorge um die Mitarbeiter zusammen. Nun wird gefeiert.
Von Jana Tallevi
    Ludwig Schwarz (30) ist seit drei Jahren Geschäftsführer von Söll Gerüstbau aus Täfertingen. Das Unternehmen besteht seit 80 Jahren und wird von seiner Familie in der vierten Generation geführt. Am Wochenende wird nun gefeiert. Foto: Marcus Merk

    Wie schafft man es, im Bereich der krisengeschüttelten Baubranche unter den Top drei in Bayern und den Top Ten in Deutschland zu bleiben und die stabile Zukunft eines Familienunternehmens und von 170 Mitarbeitenden zu sichern? Ganz klar, mit innovativen und kundenorientierten Lösungen, sagt Ludwig Schwarz. Der 30-Jährige ist in vierter Generation Geschäftsführer der Söll Gerüstbau GmbH mit Sitz im Neusässer Stadtteil Täfertingen. Er sieht sein Unternehmen als kompetenten Lösungsanbieter für seine Kunden, die zu zwei Dritteln aus kommunalen Auftraggebern bestehen. Und doch ist das nur die eine Säule des Erfolgs. Wichtig ist auch etwas ganz anderes.

