Bankgeschäfte per Video erledigen

„Wir wollen weiterhin vor Ort für unsere Kundschaft da sein“, betonte der stellvertretende Vorstandssprecher, Heinrich Stumpf, bei der Eröffnungsfeier der VR Bank Augsburg-Ostallgäu in Stadtbergen. In rund sechs Wochen war die Geschäftsstelle umgebaut, modernisiert und technisch auf neuesten Stand gebracht worden. Neben modernen Beratungsräumen gebe es nach dem Umbau nun ein deutlich erweitertes Angebot an Servicezeiten, erklärte Stumpf.

Möglich mache dies eine neue Video-Beratung. Kundinnen und Kunden könnten in einem separaten Bereich der Geschäftsstelle über einen Großbildschirm direkt mit den Bankmitarbeitenden in Kontakt treten. Dabei ließen sich die allermeisten Serviceanliegen erledigen, die auch am persönlichen Serviceschalter möglich seien. Und dies ganz ohne technische Vorkenntnisse. „Mit Stadtbergen haben wir inzwischen die zehnte Geschäftsstelle mit dem VideoService ausgestattet“, so Stumpf.

Neues Raumkonzept mit flexiblen Arbeitsplätzen

Die Bank hat neben dem Kundenbereich auch die Arbeitsplätze für ihre Mitarbeitenden umgebaut. Diese profitierten nun von flexiblen Arbeitsplätzen und modernen Teamräumen. „In die Beratungszimmer können sich unsere Mitarbeitenden je nach Bedarf digital einbuchen und sie temporär nutzen“, erläutert Regionalleiter Thomas Fendt. In Stadtbergen sei somit die dritte VR-Geschäftsstelle nach dem sogenannten New-Work-Konzept neu gestaltet worden. Bei der Eröffnung zeigte sich Stadtbergens Bürgermeister Paulus Metz vom neuen Raumkonzept begeistert: „Hier macht es bestimmt Spaß zu arbeiten und beraten zu werden.“ Vor allem aber freue er sich über das klare Bekenntnis der VR Bank zum Standort Stadtbergen.

Bei der Umsetzung der Baumaßnahmen sind laut Bank überwiegend lokale Handwerksbetriebe eingebunden gewesen. Externe Unterstützung habe das Architekturbüro Plancor geleistet. Zur Eröffnungsfeier waren zahlreiche Gäste geladen – neben den Bürgermeistern Paulus Metz und Michael Smischek auch Pfarrerin Theresa Geißler und Stadtpfarrer Konrad Huber, die die neuen Räume segneten. (AZ)