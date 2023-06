Freie Wähler stören sich am Erscheinungsbild des Ordnungsdiensts

Nun beziehen auch die Freien Wähler in Stadtbergen Position zur Kritik am Ordnungsdienst. Dabei wird auch die Gestaltung des Dienstwagens infrage gestellt.

Knapp 1500 Personen haben bereits die Petition "Stoppt den Stadtberger Ordnungsdienst" unterschrieben. Initiiert hat die Aktion der Stadtberger Philipp Remplik, der vor allem die seiner Meinung nach willkürlichen und unverhältnismäßigen Kontrollen der Beschäftigten kritisiert. So würden immer wieder Radler wegen Kleinigkeiten in den Fokus des Ordnungsdiensts geraten und müssten hohe Bußgelder bezahlen. Nun äußern sich auch die Freien Wähler (FW) mit einer Pressemitteilung zu der Diskussion.

Schriftführer Peter Merk betont in dem Schreiben, dass es das Ziel sein müsste, eine ausgewogene Balance zwischen der Einhaltung von Regeln und dem Schutz der Bürgerrechte zu gewährleisten. "Wir unterstützen grundsätzlich eine Strafverfolgung und den Einsatz von Ordnungsdiensten, um die Sicherheit in der Gesellschaft zu gewährleisten", so die Freien Wähler. Gleichzeitig betonen sie jedoch auch die Wichtigkeit des Respekts vor den Grundrechten und der Würde jedes Einzelnen. "Schikanöse Maßnahmen wegen Kleinigkeiten lehnen wir strikt ab", heißt es. Es sei völlig ausreichend, auf einzelne Verstöße in einem freundlichen Gespräch hinzuweisen, ohne gleich Bußgelder auszusprechen.

Kritik am Auftreten des Ordnungsdiensts in Stadtbergen

Kritik äußert Merk auch am Erscheinungsbild der Mitarbeiter. "Das äußerliche Auftreten des Ordnungsdiensts ist aus unserer Sicht fragwürdig." Ebenso sei die Gestaltung des Fahrzeugs des Ordnungsdiensts in Polizeifarben "sehr anmaßend und hat dazu noch viel Steuergeld gekostet". Durch das derzeitige Auftreten des Ordnungsdiensts würde ein friedliches Zusammenleben in der Stadt eher gestört als gefördert. " Stadtbergen ist eine friedliche Kleinstadt und soll es auch bleiben", betonen die FW. Dies könne nur durch ein Miteinander und nicht durch ein Gegeneinander erreicht werden. Der Leiter des Ordnungsamts, Markus Voh, sieht die Situation allerdings etwas differenzierter.

"Teilweise ignorieren Rennradler die Fahrradwege und rasen mit mehr als Tempo 60 die Straße runter und gefährden sich und andere Verkehrsteilnehmer oder Fußgänger", sagt Voh. Viele Radler seien zudem im Dunkeln ohne Licht unterwegs. "Saugefährlich", sagt der Leiter des Ordnungsamts und verweist darauf, dass lediglich bei einem "uneinsichtigen Verhalten" der Betroffene 20 Euro zahlen muss. Wegen einer fehlenden Klingel oder nicht angebrachten Katzenaugen an den Speichen hätte noch niemand eine Strafe bekommen. Mittlerweile hat sich auch Bürgermeister Paul Metz eingeschaltet. Er hat bereits Kontakt zu dem Petenten aufgenommen und will am Runden Tisch mit den Betroffenen ein klärendes Gespräch führen.

Lesen Sie dazu auch