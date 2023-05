Ist der Stadtberger Ordnungsdienst überflüssig? Das sagen die Leserinnen und Leser

Die Debatte um die Verhältnismäßigkeit und das Auftreten des Stadtberger Ordnungsdiensts schlägt hohe Wellen. Viele Leserinnen und Leser haben uns dazu geschrieben.

Die Petition "Stoppt den Ordnungsdienst in Stadtbergen" findet immer mehr Unterzeichner. Ende der Woche waren es bereits über 1000 Personen, die mit ihrer Unterschrift den Unmut über das ihrer Meinung nach unverhältnismäßige Vorgehen der Kräfte kommentieren. Initiiert hat die Aktion der Stadtberger Philipp Remplik, für den vor allem der Einsatz am letzten Tag des Stadtfestes das Fass zum Überlaufen brachte. Die Kritik und die Petition wird rege und kontrovers diskutiert – online und in den Leserbriefspalten unserer Zeitung.

So stellte Hannes Storm in seinem Leserbrief die Verhältnismäßigkeit des Ordnungsdienstes infrage. Man konzentriere sich auf Kleinigkeiten. "Ich habe selbst beobachtet, wie der Ordnungsdienst auf dem Parkplatz zwei radelnde Kinder einkreist und „stellt“, weil einer auf dem Gepäckträger saß. Solches Verhalten wird in der Petition angesprochen. Brauchen wir eine so kleinliche Kontrolltruppe?", fragt er. Ihn wundert auch die "bockige" Reaktion der Verwaltung. "Der Vorschlag von Herrn Voh, das nächste Stadtfest ohne Security und Ordnungsdienst durchzuführen, wäre eine grobe Missachtung seiner Aufgaben."

Ehemaliger Kritiker zieht jetzt positives Fazit

Positiv bewertet hingegen Johannes Münch den Ordnungsdienst: "Als Mitglied des Stadtrats, der die „Schlagstocktruppe“ des Altbürgermeisters ab dem Jahr 2008 gestutzt und zwölf Jahre lang von allen Ratsmitgliedern am kritischsten begleitet hat, bewerte ich den heutigen Ordnungsdienst unter dem jetzigen Bürgermeister Paul Metz und dem Ordnungsamtsleiter Markus Voh als professionellen Dienstleister und Vermittler für die Stadtberger Bürgerschaft", so Münch in seinem Leserbrief. Es habe sich in Sachen Sicherheit im Stadtgebiet sehr viel zum Positiven gewendet. Nicht nur die Einbruchsstatistik spreche Bände.

Befugnisse sind fragwürdig

Martin Eberhard findet, der Ordnungsdienst habe sich zum Negativen entwickelt. Im Laufe der Jahre habe sich der Vorsatz, bei Verstößen zunächst aufklärend und präventiv tätig zu werden, verändert. Fragwürdig seien inzwischen die Befugnisse. "Nicht nur das polizeiähnliche Auftreten, sondern auch der Eingriff in den fließenden Verkehr, ist – zumindest für mich – ,er'klärungsbedürftig", findet Eberhard. Bei 50.000 Euro Kosten pro Jahr seien ebenfalls zu hinterfragen.

Dass es den Unterzeichnern der Petition nicht um einzelne Rennradfahrer oder ein Stadtfest ohne Security geht, macht Kathrin Niedel in ihrem Leserbrief deutlich. "In der Petition wird von zahlreichen Unterschreiber und -innen betont, dass Ihnen das Auftreten des Ordnungsdienstes aufstößt und es um das "Bestrafen" geht, anstatt die Situation in einem Gespräch auf Augenhöhe zu klären." Laut dem Bericht müsste man das Verwarnungsgeld nur bei "uneinsichtigem" Verhalten zahlen - "also nicht, richtig? Man darf gespannt sein." (AZ)

