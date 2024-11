Hilfe und Beratung in besonderen Lebenslagen

Am 25. Oktober stellten im Bürgersaal der Stadt Stadtbergen An­bieter von verschiedenen Hilfsstellen ihre Arbeit beim Pflegetag des Seniorenbeirats Stadt­bergen vor. Im Mittelpunkt stand das Thema Demenz mit einem Parkour und einem Bühnenstück. Besuchende konnten an den einzelnen Stationen im Parkour nachempfinden, welche Aus­wirkungen die Demenz bei täglichen Verrichtungen hat.

Im Stück „Klara und das schwere Päckchen“ nach dem Poetry von Lea Weigand – aufgeführt vom KompetenzNetz Demenz – erzählt die erkrankte Klara von Motten in ihrem Schrank und jetzt in ihrem Gehirn. Diese fressen vieles auf – für die Umwelt ist dies nicht sichtbar. Die unterschiedlichen Handlungen von Klara werfen bei ihren Angehörigen viele Fragen auf. Frau Schuster bringt als Postbotin ein schweres Päckchen und erläutert auf einzelnen Tafeln mit Schlagworten, dass Offenheit statt Tabu, die Akzeptanz der Angehörigen und das Anpassen der Kommunikation mit der erkrankten Person wichtig sind. Die Krankheit muss angenommen werden, es kann jeden treffen. Rechtzeitige Vorsorge in Form von schriftlichen Festlegungen über die Wünsche der Person in einer schwierigen Lebensphase sind zu empfehlen. Das KompetenzNetz Demenz bietet Hilfe im Fall der Erkrankung und bildet Interessierte zu Demenzpaten aus.

BRK und Hospiz- und Palliativversorgung klären über Hilfe im Alter auf

Thomas Haugg vom BRK Augsburg-Land erläuterte die Erste Hilfe im Alter und betonte, dass Wissen über die Erste Hilfe und beherztes Eingreifen wichtig ist. Im Krankenwagen vor dem Saal beeindruckte die Ausstattung für die unterschiedlichsten Notfälle und die Möglichkeiten, bereits während der Fahrt Patienten zu stabilisieren und zu behandeln. Dabei wird von den Einsatzkräften aufgrund des Zustandes des Patienten und der Fahrtzeit zum Krankenhaus immer abgewogen, was im Wagen gemacht wird und was im Krankenhaus.

Daniel Felber vom Augsburger Hospiz- und Palliativversorgung e.V. referierte über den Inhalt und die Wichtigkeit von Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, sowohl für den Patienten als auch die Angehörigen. Damit können in Situationen, in denen der Patient nicht mehr selbst handeln kann, Ärzte und Angehörige aufgrund der Willensfestlegung leichter Entscheidungen treffen.

Viele Pflegedienstleister stellten sich in Stadtbergen vor

Die Caritativen Dienste Augsburg Nord-West stellten ihren ambulanten Dienst und die Tagespflege vor. Hier können auch Pflegebedürftige bei freien Plätzen für kürzere Aufenthalte aufgenommen werden. Die Firma „Vis-à-Vis24 GmbH & Co.KG“ rund um häusliche Pflege stellte als Agentur die Vermittlung von osteuropäischen Pflegekräften für die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft (sogenannte 24-Stunden-Pflege) und ihren neu gegründeten Pflegedienst vor.

Aussteller waren: Das Sanitätshaus Stein & Mayr GbR mit Pflegehilfsmitteln wie Badlifter, Gehwagen und mehr, die Pflegedienste der Diakonie und von Acvila – Ambulanter Pflegedienst & Heimbeatmungsservice sowie die Dr. Georg Frank-Altenhilfe-Stiftung und die Pflegeeinrichtung Schlössle Stadtbergen der Diakonie mit ihrem stationären Angebot.

Es besteht im Augsburger Land ein breites Hilfsangebot für die verschiedenen Lebenssituationen und Anforderungen der Hilfsbedürftigen. Zur Erleichterung von Angehörigen werden die Anschiften in den „Wegweiser 2024 – 2027 für Seniorinnen und Senioren in Stadtbergen“ aufgenommen. (AZ)