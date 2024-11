Persönliche Ehrung für Stadtberger Bürger im Ehrenamt

In Stadtbergen engagieren sich viele Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich im gesellschaftlichen Bereich, sei es in den Kirchen, im Vereinsleben und Hilfsorganisationen, aber auch für die Stadt. Um dieses langjährige ehrenamtliche Engagement der Bürger zu würdigen, lud Bürgermeister Paulus Metz heuer sieben verdiente Persönlichkeiten zu einem Abendessen in das Restaurant „Da Carlo“ auf den „Bavarian Hills“ ein, um sich persönlich zu bedanken. Als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung übergab er die Stadtberger Ehrennadeln „Aktiv in Stadtbergen“ mit einer Dankesurkunde.

Die Stadtbergerinnen Anke Jaguttis und Birgit Hradetzky sind Bücherschrankpatinnen in Leitershofen und Deuringen und ordnen die eingestellten Bücher nach Rubriken, kontrollieren und sortieren die Bestände, aber entsorgen auch die beschädigten oder verunreinigten „Schrankhüter“, damit der kostenlose Lesespaß auch weiterhin funktioniert.

Engagierte aus verschiedenen Lebensbereichen werden in Stadtbergen geehrt

Die beliebte Wassergymnastik im Gartenhallenbad hat für die Stadtberger Seniorinnen und Senioren einen hohen Stellenwert. Michael Wundenberg, ehemaliger 2. Bürgermeister aus Fischach, war der Wassergymnastik-Kulttrainer im Landkreis und kümmerte sich in den vergangenen 43 Jahren kompetent um die Fitness und Gesundheit der Senioren. Vor einem Jahr verabschiedete er sich in den wohlverdienten Ruhestand.

Harald Pröll ist mit seiner Heimatstadt tief verwurzelt. Sein Herz schlägt für die TSG Stadtbergen. Von 1972 bis 2006 war er Kassier und übernahm verschiedene Funktionen in der Abteilung Fußball. 2006 wurde er Hauptgeschäftsführer und Kassier des TSG-Hauptvereins und wirkte ab 2015 bis 2023 als Geschäftsstellenleiter.

Franz Schmid erhielt bereits die Silberdistel der Augsburger Allgemeinen

Adolf Schnürch, seit 1974 Mitglied und heutiger Ehrenvorstand des Schützenvereins Stadtbergen hatte viele Jahre die Funktion des 1. (1982 bis 2006) und 2. Sportleiters (1980 bis 1982) und führte den Traditionsverein bis 2020 als Vorstand. Er unterstützt nach wie vor „seine Schützen“ bei der Mitgliederpflege im Rahmen seiner Ehrenvorstandschaft. Auch sein Kollege Heinz Grießer, Mitglied der Stadtberger Schützen seit 1978, wirkte als 1. Sportleiter (2006 bis 2023) und ist seither in der Funktion des 2. Sportleiters. Er unterstützt den Verein bei technischen Problemen und hat stets die Elektrik im Griff.

Franz Schmid aus Leitershofen ist bis heute Mitglied im Senioren- und Seniorinnenbeirat der Stadt Stadtbergen, rief die Seniorenwanderungen ins Leben und sorgt bei den Treffen im Mehrgenerationen-Treff regelmäßig für Kaffee und Kuchen. Er hält als Vorstandsmitglied des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins Vorträge, organisiert die Blumenschmuckwettbewerbe und erstellt dazu Fotoreportagen.

Tatkräftige Unterstützung erhält er durch seine Frau Katsuko Yabuki-Schmid, die sich seit 50 Jahren um die Städte-Freundschaft mit Fukushima kümmert. Weiter ist er Revisor beim TSV Leitershofen, dessen Mitglied er seit 50 Jahren ist. Mit 18 Jahren spendete Franz Schmid zum ersten Mal Blut. Bis zu seinem 70. Geburtstag kamen bei seinen über 150 Blutspenden so rund beeindruckende 75 Liter zusammen. Im Oktober 2024 wurden seine Verdienste auch mit der Verleihung der Silberdistel der Augsburger Allgemeinen gebührend gewürdigt.