Stadtbergerin kämpft mit ihrem „Sag Hallo“-Projekt gegen die Einsamkeit

Stadtbergerin möchte mit ihrer Aktion „Sag Hallo!“ gegen Einsamkeit kämpfen

Nachdem der Stadtbergerin Silke Behrens beim Joggen aufgefallen war, dass sie nicht mehr zurückgegrüßt wird, startet sie eine aus Schweden inspirierte Aktion, um die Gemeinschaft zu stärken. „Das war früher anders“, sagt sie. „Heute dagegen schauen einem die Menschen oft nicht einmal mehr in die Augen.“

Im Amtsblatt „Stadtberger Bote“ wurde im Dezember daher eine kleine Anzeige veröffentlicht, in der sie ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu auffordert, ihr Projekt „Sag Hallo!“ zu unterstützen. Nämlich so: „Grüßen Sie Ihr Gegenüber doch einfach bei der nächsten Begegnung mit einem netten Hallo oder einem kleinen Lächeln!“ Im Laufe dieses Jahres möchte sie weitere aufbauende Mitmachaktionen starten. Damit das Projekt erfolgreich und das gesellschaftliche Miteinander wieder freundlicher wird, sollen so viele wie möglich mitmachen, wünscht sich Behrens.

Inspiriert wurde sie dazu durch einen Bericht aus Schweden. Dort wurde in der Stadt Luleå ein solches Projekt wie ihres auf die Beine gestellt, um die Verbundenheit innerhalb der Gemeinschaft zu stärken. Mit dem Aufruf „Säg hej!“ werden die Einwohner dazu aufgefordert, einander wieder mehr zu begrüßen.

Ihrer Meinung nach muss es nicht einmal zwingend ein „Hallo“ sein, aber Signale der Wahrnehmung und Wertschätzung senden ist schon genug: ein Nicken, ein Lächeln oder Blickkontakt - und schon fühlt man sich gesehen. Eine Selbstverständlichkeit, könnte man meinen.

Studien haben gezeigt, dass selbst kurze oberflächliche Unterhaltungen einen Menschen, der sich einsam fühlt, bereichern und ein Gemeinschaftsgefühl schenken können.

Gerade Menschen, die schon isoliert sind und sich in einer schwierigen psychischen Lage befinden, kostet es oft Überwindung sich Hilfe zu suchen. Durch eine einfache freundliche Geste eines Mitmenschen kann in solchen Situationen schon die nötige Hoffnung wiedergefunden werden und es fällt leichter aufeinander zuzugehen.

Laut der Deutschen Depressionshilfe fühlt sich jeder vierte Bundesbürger einsam. Die Gründe dafür sind vielseitig und jede Demographie ist vertreten. Die Folgen sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. Betroffene sind anfälliger für diverse körperliche und geistige Erkrankungen. Noch dazu sinkt das Vertrauen in politische Institutionen, wodurch Betroffene seltener an Wahlen teilnehmen. Einsamkeit wird also zunehmend zum einem nicht mehr zu ignorierenden gesellschaftlichen Problem.

„Man muss im Kleinen beginnen um es dann auf das Größere übertragen zu können“, findet Behrens.

Die positiven Erfahrungen und neue Bekanntschaften, welche sie bisher mit ihrer Aktion gemacht hat, motivieren sie weiterzumachen und andere mit ins Boot zu holen.

„Nun entsteht oft aus einem Freundlichen Grüßen beim Vorbeilaufen spontan ein Lächeln, ein Nicken oder ein Gegengruß. So macht das Laufen gleich mehr Spaß und es läuft sich leichter.“