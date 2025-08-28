Icon Menü
Stadtbergen: Trotz Reißnägeln – Beliebte Kneippanlage bleibt Anziehungspunkt

Stadtbergen

Reißnägel im Kneipp-Becken von Stadtbergen: So reagieren die Besucher

Reißnägel in der Stadtberger Kneipp-Anlage sorgten im Juni für Aufregung. Trauen sich die Besucher noch ins Becken?
Von Liane Brosig
    • |
    • |
    • |
    Joanna Stachanczyk, Sabine Gufler und Peter Spindler (von links) nutzen ihre Mittagspause für eine kurze Abkühlung.
    Joanna Stachanczyk, Sabine Gufler und Peter Spindler (von links) nutzen ihre Mittagspause für eine kurze Abkühlung. Foto: Andreas Lode

    Die Kneippanlage mit Frischwasserbrunnen in Stadtbergen bietet an heißen Sommertagen die perfekte Abkühlung. Von Mai bis Oktober können Besucherinnen und Besucher die Anlage bis in den späten Abend kostenlos nutzen. Reißnägel und Glasscherben, die im Becken gefunden wurden, sorgten jedoch schon für Aufregung. Deshalb hat die Stadt schon über eine Videoüberwachung nachgedacht. Unsere Redaktion hat die Kneipp-Liebhaber nach ihrer Meinung gefragt.

