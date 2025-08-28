Reißnägel im Kneipp-Becken von Stadtbergen: So reagieren die Besucher

Die Kneippanlage mit Frischwasserbrunnen in Stadtbergen bietet an heißen Sommertagen die perfekte Abkühlung. Von Mai bis Oktober können Besucherinnen und Besucher die Anlage bis in den späten Abend kostenlos nutzen. Reißnägel und Glasscherben, die im Becken gefunden wurden, sorgten jedoch schon für Aufregung. Deshalb hat die Stadt schon über eine Videoüberwachung nachgedacht. Unsere Redaktion hat die Kneipp-Liebhaber nach ihrer Meinung gefragt.
Stadtbergen
