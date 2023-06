Stadtbergen

vor 17 Min.

Wohnungskäufer von "Virchow-Living" erhalten Steuer zurück

Außer einem großen Loch an der Ulmer Landstraße und einem nicht minder kleinen in der Kasse der Anleger hat sich an der Ulmer Landstraße in Stadtbergen nur wenig getan.

Plus Immer noch ist unklar, wie es mit den beiden Projekten im Stadtberger Virchow-Viertel weitergeht. Einige Anleger aber sind offenbar mit einem blauen Auge davongekommen.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Die Pleite des Münchner Bauträgers Primus Concept hat auch Auswirkungen auf zwei Wohnprojekte in Stadtbergen. Wie berichtet sollten noch in diesem Jahr die ersten der insgesamt 57 Wohnungen bezugsfertig sein. Doch außer einem großen Loch an der Ulmer Landstraße und einem nicht minder kleinen in der Kasse der Anleger hat sich an der Ulmer Landstraße nur wenig getan. Auch in der Daimlerstraße steht zwar immerhin der Rohbau, der Bezugstermin ist jedoch seit einem Jahr überfällig. Anleger fürchten um ihr Geld. "Mir läuft für einen Aufhebungsvertrag ein wenig die Zeit davon", sagte eine Käuferin aus Diedorf. Dieser müsse bis spätestens Mai vorliegen, sonst würde es zeitlich eng werden mit der Rückerstattung der Grunderwerbsteuer. Die Zweijahresfrist endet bei ihr im Juni. So ist der aktuelle Stand

Wie berichtet, hatte die Holding des Bauträgers, Primus Concept, bereits Anfang des Jahres Insolvenz angemeldet. Die beiden Stadtberger Projekte liefen jedoch jeweils über eine eigens gegründete Tochtergesellschaft und sollten unter anderem mittels externer Investoren weitergeführt werden. Zwar hieß es immer wieder, das Projekt sei noch nicht gestorben, doch die Käufer wollten lieber "die Reißleine ziehen". Dank der Berichterstattung unserer Zeitung scheint es nun, dass ein Großteil der Anleger tatsächlich mit einem blauen Auge davongekommen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen