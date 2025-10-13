SPD Neusäß nominiert Susanne Höhnle zur Bürgermeisterkandidatin

In Neusäß gibt es eine zweite Kandidatin um das Bürgermeisteramt. Wenn im März 2026 Kommunalwahlen anstehen, wird Susanne Höhnle erneut für die SPD antreten. Die Gymnasiallehrerin am Justus-von-Liebig-Gymnasium war bereits vor sechs Jahren von ihrer Partei nominiert worden. Damals stimmten 7,7 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, die ihre Stimme bei der Kommunalwahl 2020 abgegeben hatten, für sie. Bei den zeitgleichen Stadtratswahlen kam die SPD auf 8,4 Prozent. Nach einer Übereinkunft zur Zusammenarbeit zwischen der CSU und der SPD ist Susanne Höhnle bereits dritte Bürgermeisterin von Neusäß.

Nun wurde sie auf der Aufstellungskonferenz für die Kommunalwahl 2026 erneut zur Bürgermeisterkandidatin gewählt. Die Versammlung beschloss auch die Liste der 30 Kandidatinnen und Kandidaten der SPD für den Stadtrat. Christoph Rösch, der SPD-Vorsitzende in Neusäß, betonte, dass dabei unterschiedliche Stadtteile, Hintergründe und Lebenserfahrungen repräsentiert seien.

Die Kandidatin will für eine tolerante Stadtgesellschaft stehen

Susanne Höhnle betonte in ihrer kämpferischen und engagierten Rede, dass Respekt, Toleranz und Miteinander wichtige Grundpfeiler ihrer Arbeit als Stadträtin und als dritter Bürgermeisterin seien. Sie stehe für eine Stadtgesellschaft, in der Demokratie, Weltoffenheit und gesellschaftliche Vielfalt unverzichtbar seien. Susanne Höhnle hob in einem Rückblick die Erfolge ihrer bisherigen Stadtratsarbeit hervor und skizzierte neue, kreative Ideen für Neusäß in den Bereichen, Familienfreundlichkeit, Klimafestigkeit, Stadtentwicklung und attraktiver Nahverkehr. Unter anderem setzt sie sich mit der Stadtratsfraktion für eine Aufwertung des Steppacher Dreiecks ein, das grüner und schattiger werden soll.

Außer Susanne Höhnle gibt es bislang nur einen Kandidaten für das Amt

Der Landratskandidat der SPD im Landkreis Augsburg, Fabian Wamser, führte durch den Abend. Bislang steht außer Susanne Höhnle allein Amtsinhaber Richard Greiner als Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Neusäß fest. Im Jahr 2020 hatten außerdem die Stadtratsfraktionen der Grünen und der FW eigene Kandidaten aufgestellt.