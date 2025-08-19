So denken Gersthofer über die großen Pläne zum City-Center

Gersthofens Innenstadt soll sich verändern. Neben dem geplanten Park, dem „Neuen Herz“, sollen die Veränderungen auch im City-Center bemerkbar sein. Zuletzt präsentierte der Investor neue Mieter und große Pläne. So sollen im kommenden Jahr der Discounter Aldi und der Drogeriemarkt Aldi auf die Ladenfläche ziehen, auf der sich aktuell der Supermarkt Rewe befindet. Noch unklar ist, was aus dem geplanten Wohnkomplex über dem Parkdeck wird. Wie berichtet plant der Investor dort mehrere mehrstöckige Gebäude auf das Parkdeck aufzubauen. Darunter sollen weiterhin Parkplätze bestehen bleiben.

