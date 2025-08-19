Icon Menü
Umfrage: So denken Menschen in Gersthofen über die großen Pläne zum City-Center

Gersthofen

So denken Gersthofer über die großen Pläne zum City-Center

Rewe zieht aus, Aldi kommt. Das ist nur eine von vielen geplanten Änderungen im City-Center. Was Menschen in Gersthofen davon halten, zeigt unsere Umfrage.
Von Liane Brosig und Daria Dikovytska
    •
    •
    •
    So könnte der neue Wohnkomplex neben dem City-Center in Gersthofen aussehen.
    So könnte der neue Wohnkomplex neben dem City-Center in Gersthofen aussehen. Foto: Concrete Capital, Behnisch Architekten (Archiv)

    Gersthofens Innenstadt soll sich verändern. Neben dem geplanten Park, dem „Neuen Herz“, sollen die Veränderungen auch im City-Center bemerkbar sein. Zuletzt präsentierte der Investor neue Mieter und große Pläne. So sollen im kommenden Jahr der Discounter Aldi und der Drogeriemarkt Aldi auf die Ladenfläche ziehen, auf der sich aktuell der Supermarkt Rewe befindet. Noch unklar ist, was aus dem geplanten Wohnkomplex über dem Parkdeck wird. Wie berichtet plant der Investor dort mehrere mehrstöckige Gebäude auf das Parkdeck aufzubauen. Darunter sollen weiterhin Parkplätze bestehen bleiben.

