So hat die Marktgemeinde Fischach im neuen Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu gewählt

Wenn es um die Bundestagswahl 2025 geht, gehört die Marktgemeinde Fischach gar nicht mehr richtig zum Landkreis Augsburg. Erstmals haben die Staudengemeinden und auch Fischach im neu geschaffenen Wahlkreis 255 Memmingen-Unterallgäu gewählt. Das Ergebnis unterscheidet sich jedoch nicht wesentlich von anderen Gemeinden im Wahlkreis Augsburg Land. Auch in Fischach schnitt die CSU am stärksten ab, Direktkandidat Florian Dorn kam in Fischach auf 46,1 Prozent der Erststimmen, bei den Zweitstimmen für die CSU waren es 41,4 Prozent.

