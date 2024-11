Ampel-Aus in Berlin: Wie geht es jetzt weiter mit der Bahnschnellstrecke Ulm-Augsburg?

Die Ampel-Regierung in Berlin ist am Ende. Für die Neubaustrecke der Bahn zwischen Ulm und Augsburg gilt das aber offenbar nicht. Auch wenn der ursprüngliche Zeitplan nach den politischen Geschehnissen in der Hauptstadt nicht mehr haltbar ist. Ursprünglich war geplant, dass der Bundestag im Frühjahr 2025 über die Neubautrasse entscheidet. Doch jetzt stehen erst einmal Neuwahlen an. Wie geht es weiter mit der Bahnstrecke Ulm-Augsburg?

