Zusmarshausen hofft weiter auf einen Bahnhof

Ein eigener Bahnhof - für Zusmarshausen wäre das ein Gewinn. Die fast 7000 Einwohner zählende Marktgemeinde an der Autobahn A8 hat bislang keinen Anschluss ans Schienennetz. Wer von hier aus mit dem Zug fahren will, muss erstmal ins benachbarte Dinkelscherben kommen. Mit dem geplanten Bau der Bahn-Schnellstrecke zwischen Ulm und Augsburg könnte sich das aber ändern. Seit Jahren kämpfen die Zusser für ihren eigenen Bahnhalt. Doch die Sparpläne des Bundesverkehrsministeriums bereiten vielen Sorgen. Steht der Bahnhalt in Zusmarshausen vor dem Aus?

Ein Projektteam der Bahn plant zwei neue Gleise zwischen Ulm und Augsburg, auf denen Züge wie ICE oder TGV mit bis zu 300 Kilometern pro Stunde in maximal 26 Minuten von einem Bahnhof zum anderen kommen. Damit auch Güterzüge über diese Strecke fahren können, dürfen die Steigungen höchstens acht Promille betragen. Das führt dazu, dass hohe Brücken und Tunnel geplant werden, um das Gelände auszugleichen. Im Bereich von Zusmarshausen waren zunächst eine etwa 35 Meter hohe Brücke und ein Überholbahnhof vorgesehen.

Staatsminister Christian Bernreiter (Mitte) mit Bürgermeister Bernhard Uhl (links) und Landrat Martin Sailer bei Chefs Culinar in Zusmarshausen. Der Kran im Hintergrund zeigt, wie hoch die Bahnbrücke wäre, wenn kein Bahnhalt gebaut wird. Foto: Marcus Merk

Ein Bahnhalt statt einer 35 Meter hohen Brücke

Daran erinnert der Zusmarshauser Bürgermeister Bernhard Uhl jetzt noch einmal. Ein Bahnhalt in Tieflage auf Höhe der Autobahnauffahrt Zusmarshausen im Norden der A8 sei die Alternative. Regionalexpress-Züge könnten die Pendler von hier aus in etwa 13 Minuten nach Augsburg bringen. Im Moment wird davon ausgegangen, dass es mehr als 1800 Ein- und Ausstiege pro Werktag am Bahnhalt in Zusmarshausen geben würde.

Bernhard Uhl schätzt die Kosten für den Bahnhalt in Zusmarshausen grob auf etwa 60 Millionen Euro. Trotz der Sparankündigungen im Verkehrsministerium ist er optimistisch. „Ich werde mich auch weiterhin dafür einsetzen“, sagt er. Für Gutachten und Rechtsberatung in Sachen Bahnhalt habe die Marktgemeinde zwar schon Geld ausgegeben, die dafür im Haushalt vorgesehenen 100.000 Euro seien aber nicht ganz ausgeschöpft.

Warten auf die Entscheidung im Bundestag

Damit es jetzt weitergehen kann, muss der Bundestag in den nächsten Wochen beschließen, ob die Neubaustrecke Ulm-Augsburg für den Fern- und Güterverkehr gebaut wird. Das Parlament entscheidet zudem über den Regionalhalt in Zusmarshausen. Danach ist klar, ob die Strecke so umgesetzt werden kann, wie sie jetzt auf dem Papier geplant ist.

Bernhard Uhl ist zuversichtlich. Er sagt, der Widerstand gegen die Neubautrasse Ulm-Augsburg sei in der Region überschaubar im Vergleich zu anderen Bahn-Projekten, die ähnlich weit fortgeschritten sind. Insgesamt geht es laut Uhl um acht Bahnprojekte. Für alle werde das Geld nicht reichen, ist er überzeugt. Mit den Kosten liege die Schnellstrecke Ulm-Augsburg im Vergleich im Mittelfeld. Jetzt müsse das Bundesverkehrsministerium die Projekte priorisieren.

Das Geld für die Neubaustrecke kommt aus dem Bundeshaushalt

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz ist ebenfalls optimistisch. Er setzt auf einen baldigen Beschluss zum Bau der neuen Schnellstrecke zwischen Ulm und Augsburg im Bundestag. Sobald das Parlament darüber entschieden hat, können Mittel für die weitere Planung in den Bundeshaushalt eingestellt werden, erklärt er. Denn die Kosten für die Neubaustrecke Ulm-Augsburg müssen aus Haushaltsmitteln des Bundes finanziert werden. Für die geplante Generalsanierung der alten Bahnstrecke 2034 greift der Bund auf das sogenannte Sondervermögen zurück.