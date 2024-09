Kanzlerkandidaten und Bahnpläne: Was Hansjörg Durz beim Wandern verriet

Bekommt Zusmarshausen einen Bahnhof, Herr Durz? Und wird Söder CSU-Kanzlerkandidat bei der nächsten Bundestagswahl? Fragen wie diese beantwortete der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz am Freitag bei einer Wanderung rund um Zusmarshausen. An die 40 Wanderer hatten sich hier am ehemaligen Gasthof Strasser getroffen, um bei bestem Wanderwetter mit Hansjörg Durz über Friedensdorf und Vallried bis hin Zur Alten Posthalterei zu gehen. Viele nutzten die Gelegenheit, mit dem Politiker ins Gespräch zu kommen. Vor allem der Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg beschäftigte die Wandernden.

Katja Röderer