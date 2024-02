So lief das erste Jahr für Ilir Seferi in der Alten Posthalterei

Plus Seit einem Jahr ist der Gastronom Pächter des Vier-Sterne-Hotels mit Gastronomie in Zusmarshausen. Über einen turbulenten Start, viel Arbeit und Pläne für die Zukunft.

Vor genau einem Jahr hat Ilir Seferi die Alte Posthalterei in Zusmarshausen übernommen. Das erste Jahr war hart für den Gastronomen. "Kein Tag unter 18 Stunden", erzählt er. Unvorhergesehene Probleme haben zusätzlich Kraft gekostet. Doch sie hätten auch ihr Gutes gehabt, sagt er rückblickend.

Als Ilir Seferi Anfang Februar den Pachtvertrag unterzeichnete, fand ein großes Fest im Gastronomiebereich des Viersternehauses im Zentrum von Zusmarshausen statt. Nach der Insolvenz der Vorgänger war ein neuer Pächter gefunden. Nicht irgendeiner, sondern ein Gastronom, der sich unter anderem als Betreiber des Haunstetter Hofs in Augsburg bereits einen Namen in der Branche gemacht hatte.