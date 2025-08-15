1000 neue Wohnungen: Pläne für Ledvance-Areal werden konkreter

Die Planungen für die Bebauung des ehemaligen Ledvance-Areals werden konkreter. Inzwischen haben Stadt Augsburg und der Berliner Projektentwickler Gateway das Konzept für das Areal ein Stück weit verfeinert, nachdem im vergangenen Herbst grundsätzliche Überlegungen bekannt geworden waren (wir berichteten). Sie sehen vor, rund 1000 Wohnungen in Holz-Hybrid-Mehrfamilienhäusern auf dem Gelände der ehemaligen Glühbirnenfabrik von Osram (später Ledvance) an der Berliner Allee zu bauen. Auch für Gewerbe soll auf dem Areal Platz sein.

