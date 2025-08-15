Icon Menü
1000 neue Wohnungen: Pläne für Ledvance-Areal werden konkreter

Die Überlegungen für das Projekt „Leuchtwerk“ zwischen Berliner Allee und Lech sehen Wohnen, Gewerbe und Handel vor. Auch zwei Wohn-Türme sollen entstehen.
Von Stefan Krog
    Die Illustration zeigt, wie das frühere Ledvance-Areal zwischen Lech und der Berliner Allee einmal bebaut werden könnte.
    Die Illustration zeigt, wie das frühere Ledvance-Areal zwischen Lech und der Berliner Allee einmal bebaut werden könnte. Foto: ISSS research urbanism und bgmr

    Die Planungen für die Bebauung des ehemaligen Ledvance-Areals werden konkreter. Inzwischen haben Stadt Augsburg und der Berliner Projektentwickler Gateway das Konzept für das Areal ein Stück weit verfeinert, nachdem im vergangenen Herbst grundsätzliche Überlegungen bekannt geworden waren (wir berichteten). Sie sehen vor, rund 1000 Wohnungen in Holz-Hybrid-Mehrfamilienhäusern auf dem Gelände der ehemaligen Glühbirnenfabrik von Osram (später Ledvance) an der Berliner Allee zu bauen. Auch für Gewerbe soll auf dem Areal Platz sein.

