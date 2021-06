Augsburg

Azubi-Tag in Friedberg informiert über Berufe

Segmüller bietet 19 verschiedene Ausbildungsberufe an. Jährlich gibt es eine Informationsveranstaltung zu den Angeboten.

Das Einrichtungshaus Segmüller in Friedberg bietet 19 verschiedene Ausbildungsberufe an. Beim Azubi-Tag am Samstag werden diese vorgestellt.

Schule aus, was jetzt? Viele Schülerinnen, Schüler und deren Eltern stehen derzeit vor dieser Frage. Eine Antwort darauf könnten sie am Samstag, 19. Juni, beim Azubi-Tag des Einrichtungsunternehmens Segmüller in Friedberg bei Augsburg finden. Unter dem Motto "Mit uns die Karriere starten" findet der Informationstag zwischen 9.30 Uhr und 15.30 Uhr bereits zum 13. Mal statt. Segmüller bietet 19 verschiedene Ausbildungsberufe an Zukünftige Schulabgänger können das Angebot nutzen, sich gemeinsam mit den Eltern umfassend über die Chancen und Möglichkeiten einer Ausbildung zu informieren. Bei Segmüller werden insgesamt 19 verschiedene Ausbildungsberufe angeboten. Dabei stehen der Kaufmann für Büromanagement, der Industriekaufmann oder der Kaufmann im Einzelhandel ebenso auf dem Programm wie der Fachmann für Systemgastronomie, der Mediengestalter, der Polsterer oder Schreiner sowie die Fachkraft für Lagerlogistik und der Fachinformatiker. Die Ausbildung ist für Segmüller eigenen Angaben nach nicht nur eine soziale Verantwortung, sondern auch eine wertvolle Investition in die Zukunft. Zuletzt seien über 85 Prozent der Azubis übernommen worden. So soll es auch bleiben. Aktuell beschäftigt das familiengeführte Unternehmen rund 4000 Mitarbeiter, darunter ca. 300 Auszubildende. Segmüller ist damit einer der größten Ausbildungsbetriebe in Süddeutschland. (nist)

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Augsburg geht zurück

