Augsburg

vor 49 Min.

Forderungen und Versprechungen: Wo Augsburg beim Klimaschutz steht

Wenn Augsburg seine selbstgesteckten CO2-Ziele erreichen will, sind große Anstrengungen nötig.

Plus Das Klimacamp wirft der Stadtregierung mangelnden Willen vor. Die Politik sagt, dass "Aktivismus mit Absolutheit" die Realität verkenne. Im Herbst stehen entscheidende Weichenstellungen an.

Von Stefan Krog

Es wird ein hartes Rennen gegen die Zeit, das Augsburg antreten wird: 9,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid dürfen Augsburger Haushalte, Firmen und Verkehrsmittel noch ausstoßen, bis der rechnerische Anteil der Augsburger Bevölkerung am weltweiten CO2-Restbudget aufgebraucht ist. Das ist die Menge, die noch ausgestoßen werden darf, wenn die Temperatur nicht über 1,5 Grad steigen soll. Bei jährlich zuletzt 2,1 bis 2,2 Millionen Tonnen Ausstoß in Augsburg bleiben noch gute vier Jahre (bei gleichbleibendem Ausstoß), bis Augsburg seinen Anteil überschritten hat. Diese Forderung nach einem CO2-Budget aus dem Klimacamp hat der Stadtrat inzwischen übernommen. Im September will Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) ein Konzept mit konkreten Schritten präsentieren, das helfen soll, den CO2-Ausstoß zügig zu senken.

