Augsburg

19:04 Uhr

In Augsburg-Lechhausen geht bald eine weitere Asylunterkunft in Betrieb

Das Archivbild zeigt das Gebäude in der Steinernen Furt 77, das bald zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wird.

Plus Weil derzeit wieder deutlich mehr Flüchtlinge nach Augsburg kommen, wird zusätzlicher Platz benötigt. Der Standort in der Steinernen Furt dient zur Corona-Quarantäne.

Von Michael Hörmann

Es kommen derzeit wieder deutlich mehr Flüchtlinge nach Schwaben. Allein im November stellten 354 Personen einen Asylantrag. Ein Jahr zuvor waren es nur 125. Im Oktober 2021 wurden mehr als 500 Neuankömmlinge registriert. Sie alle werden im Verwaltungszentrum in der Aindlinger Straße erfasst und danach auf andere Standorte verteilt. Wegen der Corona-Pandemie gelten besondere Vorkehrungen. In einer Unterkunft in der Steinernen Furt werden Flüchtlinge untergebracht, die wegen ihrer Einreisequarantäne nicht sofort umquartiert werden. Im Fall eines positiven Corona-Tests wird die Unterbringung im Gebäude mit der Nummer 75 schwierig. Die Regierung von Schwaben als zuständige Behörde hat einen Plan, mit dieser Situation umzugehen.

