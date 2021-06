Augsburg

vor 58 Min.

Nur wenige Bewohner in Flüchtlingsunterkünften sind geimpft

In Lechhausen ist das Verwaltungszentrum, in dem ankommende Flüchtlinge registriert werden.

Plus Die Corona-Lage in den Augsburger Heimen hat sich entspannt. Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, ist bei den Flüchtlingen aber noch nicht sehr groß.

Von Michael Hörmann

Die positive Entwicklung bei den Corona-Zahlen in Augsburg macht sich auch im Asylbereich bemerkbar. Im Ankerzentrum in Lechhausen und in den sonstigen staatlichen Flüchtlingsunterkünften im Stadtgebiet sind aktuell keine Infektionen von Flüchtlingen bekannt. Es bestehen zudem keine Quarantäneanordnungen. Das sah über viele Monate hinweg anders aus. Immer wieder kam es in den Unterkünften zu Corona-Fällen. Da die Menschen eng zusammenleben, war auch die Gefahr der Ansteckung groß. Teils standen komplette Heime unter Quarantäne. Zwischenzeitlich ist die Zahl von Asylbewerbern, die neu in Augsburg ankommen, wieder gestiegen.

