Die Augsburger Feuerwehr rettet Kater Oskar vom Dach

Die Augsburger Berufsfeuerwehr rückt immer wieder aus, um Tieren aus misslichen Situationen zu helfen. Wie etwa am Montag in Lechhausen.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg wurden am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr mit der Drehleiter in die Birkenau im Stadtteil Lechhausen gerufen. Ein Kater mit dem Namen Oskar war auf einem Hausdach in Not geraten. Vermutlich war das Tier aus einem Dachflächenfenster auf das steile und glatte Dach geklettert.

Armer schwarzer Kater: Denn wie die Feuerwehr berichtet, rutschte er immer weiter mit einem kläglichen Miauen in Richtung Dachrinne. Seine Krallen fanden keinen Halt auf den warmen Dachziegeln.

Wegen eines Katers auf einem Dach musste die Augsburger Berufsfeuerwehr ausrücken. Das Tier war in einer misslichen Lage. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg

Die Drehleiter der Berufsfeuerwehr Augsburg wurde ausgefahren, Kater Oskar miaute ein letztes Mal und schon war er in Sicherheit, heißt es im Pressebericht. Der Vierbeiner wurde seinen erleichterten und überglücklichen Besitzern übergeben. (ina)

