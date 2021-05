Augsburg

Reh-Plage hielt Kleingärtner "Am Wertachdamm" in Augsburg in Atem

Plus In der Kleingartenanlage „Am Wertachdamm“ in Augsburg hatten sich Rehe zu einer echten Plage entwickelt. Selbst ein neuer Zaun half nichts. Nun fanden Experten eine Lösung.

Von Eva Maria Knab

Für Spaziergänger sind Rehe ein schöner Anblick. Für Gartenbesitzer kann Wild jedoch zur Plage werden. So war es in den Kleingärten „Am Wertachdamm“ in Göggingen. Jahrelang hielten sich in der idyllischen Grünanlage wilde Rehe auf, die großen Appetit entwickelten und nicht zu vertreiben waren. Besonders gerne ließen sie sich Blumen und Gemüse in den Beeten schmecken, was so manchen Kleingärtner zur Verzweiflung brachte. Nach mehreren vergeblichen Versuchen, das tierische Problem in den Griff zu bekommen, scheint nun ein glückliches Ende in Sicht. Dafür war eine aufwendige Aktion notwendig.

