Tausende neue Bewohner: So sehr verändert sich Oberhausen

Von Jan Kandzora - vor 33 Min.

Oberhausen hat nicht den besten Ruf, doch der Stadtteil ist für viele auch attraktiv. Vielerorts entstehen nun neue Wohnungen, zum Teil auch sehr teure. Ein Ortsbesuch.

Noch ist es eine unbebaute Fläche und nicht viel mehr, 2300 Quadratmeter Leere in der Nähe des Josefinums. Bald aber sollen in der Gutermannstraße in Oberhausen die Bauarbeiter werkeln. Fundamente gießen, Wände hochziehen, Leitungen verlegen. Der Augsburger Unternehmer Helmut Wiedemann will hier 30 Wohnungen errichten lassen. Wiedemann, den viele in Augsburg kennen, weil er das "Winterland" vor der City-Galerie betreibt, will auch selbst in die Wohnanlage ziehen, wenn sie einmal steht. Er wird einer von Hunderten, ja, Tausenden Bewohnern sein, die in den kommenden Jahren neu nach Oberhausen kommen werden. Der Stadtteil, bei vielen als sozialer Brennpunkt verschrien, verändert sich an manchen Orten gerade rasant.

