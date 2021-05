Testzentren im Überblick: Hier ist in Augsburg ein Corona-Test möglich

In Augsburg gibt es viele Anbieter für Corona-Schnelltests oder PCR-Tests. Infos zu Testzentren, Öffnungszeiten und zur Anmeldung im Überblick.

Mit der zuletzt stetig sinkenden Corona-Inzidenz werden in Augsburg Regeln gelockert. Bürger benötigen jedoch für viele Angebote in der Stadt einen Corona-Test. Diese sind inzwischen an vielen Stellen im Augsburger Stadtgebiet möglich. Unsere Übersicht zeigt eine Auswahl der Test-Stationen:

Testzentrum an der Messe Augsburg

Adresse: Firnhaberstraße, 86159 Augsburg

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag von 17 bis 19 Uhr. Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr

Im Testzentrum an der Messe können sich Bürger per PCR- oder Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Hierzu ist eine Online-Terminvereinbarung notwendig. Personen, die online keinen Termin vereinbaren können, haben die Möglichkeit, die Hotline zu nutzen. Diese ist unter der Telefonnummer 0821 78986894 von Montag bis Samstag, 8 bis 16 Uhr, erreichbar.

Am Testzentrum an der Messe werden zudem kostenlose Schnelltests für Kinder bis sechs Jahren angeboten. Diese werden montags bis freitags von 17 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr angeboten. Hierzu ist ebenfalls eine Online-Terminvereinbarung notwendig.

Das sind die dezentralen Corona-Schnelltestzentren in Augsburg:

Schnelltestzentrum Plärrergelände

Adresse: Schwimmschulstraße 30, 86153 Augsburg

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8 bis 20 Uhr. Samstag, Sonntag und feiertags: 10 bis 18 Uhr

Schnelltestzentrum Maximilianstraße

Adresse: Maximilianstraße 59, 86150 Augsburg

59, 86150 Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 6 bis 15 Uhr. Samstag und feiertags: 9 bis 17 Uhr

Schnelltestzentrum Haunstetten

Adresse: Unterer Talweg 100, 86179 Augsburg

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8 bis 16 Uhr

Schnelltestzentrum Lechhausen

Adresse: Blücherstraße 90, 86165 Augsburg

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8 bis 16 Uhr

Schnelltestzentrum Lechhausen-Nord

Adresse: Robert-Bosch-Straße 6, 86167 Augsburg

6, 86167 Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8 bis 16 Uhr.

Schnelltestzentrum Hochzoll

Adresse: Peterhofstraße 9, 86163 Augsburg

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8 bis 16 Uhr

Schnelltestzentrum Oberhausen

Adresse: Eichenhofstraße 3, 86154 Augsburg

Öffnungszeiten : Mo, Di, Do, Fr: 8 bis 16 Uhr

Schnelltestzentrum Göggingen

Adresse: Anton-Bezler-Straße 2, 86199 Augsburg

2, 86199 Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8 bis 16 Uhr

Die Tests an den dezentralen Schnelltestzentren sind kostenlos, es muss auch kein Termin vereinbart werden. Schnelltests für Kinder unter sechs Jahren sind allerdings nur am Testzentrum an der Messe möglich.

Hier sind Corona-Schnelltest-Teams im Augsburger Stadtgebiet unterwegs:

MGT

Adresse: Von-Cobres-Straße 1, 86199 Augsburg

1, 86199 Öffnungszeiten : Montag 8:30 bis 11:30 Uhr

Jugendhaus H2O

Adresse: Zollernstraße 41, 86154 Augsburg

Öffnungszeiten : Montag 13 bis 16 Uhr

Wohnzimmer im Schwabencenter

Adresse: Wilhelm-Hauff-Straße 32, 86161 Augsburg

32, 86161 Öffnungszeiten : Donnerstag 8 bis 11 Uhr

MGTreffpunkt

Adresse: Herrenbachstraße 5, 86161 Augsburg

Öffnungszeiten : Donnerstag 13 bis 16 Uhr

Nach Angaben der Stadt Augsburg findet an Feiertagen keine Testung durch die Schnelltest-Teams statt.

Diese Apotheken in Augsburg bieten einen Corona-Schnelltest

Anna Apotheke

Adresse: Färbergäßchen 5, 86150 Augsburg

Website : https://www.dr-hannes-proeller.de/anna-apotheke/

Apotheke City Galerie

Adresse: Willy-Brandt-Platz 1, 86153 Augsburg

Website : https://apotheke-citygalerie.de/

Grottenau Apotheke

Adresse: Fuggerstraße 16, 86150 Augsburg

Website : https://www.grottenau-apotheke.de/

Heilig-Kreuz-Apotheke

Adresse: Ludwigstraße 7, 86150 Augsburg

7, 86150 Website : https://www.heilig-kreuz-apotheke-augsburg.de/

Hofapotheke St. Afra

Adresse: Hoher Weg 11, 86152 Augsburg

Website : https://www.hofapotheke-augsburg.de/

iPunkt Apotheke

Adresse: Halderstraße 29, 86150 Augsburg

Website : http://www.bessergesund.de/

Kristall Apotheke

Adresse: Bahnhofstraße 19, 86150 Augsburg

19, 86150 Website : https://kristall-apotheke.de/

Olympia Apotheke

Adresse: Karlsbader Str. 17, 86169 Augsburg

Website : https://www.olympiaapotheke-augsburg.de/

Tattenbach Apotheke

Adresse: Tattenbachstraße 22, 86179 Augsburg

Website : https://www.tattenbach-apotheke.de/

easyApotheke

Adresse: Unterer Talweg 60, 86179 Augsburg

Website : https://www.easyapotheke.de/

Hochfeld-Apotheke

Adresse: Hochfeldstraße 69, 86159 Augsburg

Website : https://www.hochfeld-apotheke-augsburg.de/

easyApotheke

Adresse: Hochzoller Str. 9, 86163 Augsburg

Website : https://www.easyapotheke.de/

Apotheke an der Wertachbrücke

Adresse: Schöpplerstraße 1, 86154 Augsburg

Website : https://www.apoanderwertachbruecke.de/

Linden-Apotheke

Adresse: Stadtberger Str. 4, 86157 Augsburg

Website : https://www.linden-apotheke-augsburg.de/

Bavaria-Apotheke

Adresse: Neuburger Str. 11, 86167 Augsburg

Website : https://bavaria-apotheke.com/

Elisabeth Apotheke

Adresse: Soldnerstraße 21, 86167 Augsburg

Website : http://www.apotheke-elisabeth.de/

Apotheke am Schlößle

Adresse: Blücherstraße 1, 86165 Augsburg

Website : http://www.apotheke-am-schloessle.de/

Apotheke an der Universität

Adresse: Salomon-Idler-Straße 24B, 86159 Augsburg

24B, 86159 Website : https://www.apothekeanderuni.de/index.php/de/

Die Corona-Tests der oben aufgeführten Apotheken sind kostenlos.

Das sind die weiteren Corona-Teststationen in Augsburg:

Zoo Augsburg

Adresse: Brehmplatz 1, 86161 Augsburg

Öffnungszeiten : Täglich 9 bis 17 Uhr.

: Täglich 9 bis 17 Uhr. Website : http://www.zoo-augsburg.de/

Schnelltest Zentrum Halderstraße

Adresse: Halderstr. 1-5, 86150 Augsburg

SIGAmed (XXXLutz-Gelände)

Adresse: Unterer Talweg 49, 86179 Augsburg

Arwed Thyssen

Adresse: Schroeckstr. 6, 86152 Augsburg

Rehazentrum Halderstraße

Adresse: Halderstr. 29, 86150 Augsburg

B77 Service UG

Adresse: Wertachstr. 3, 86153 Augsburg

Telefon: 0821 7809841

Website : http://www.schnelltestaugsburg.de/

Johanniter, TV Augsburg 1847 e. V.

Adresse: Gabelsberger Str. 64, 86199 Augsburg

ArminLabs PreAnalytics GmbH

Adresse: Gögginger Str. 10, 86159 Augsburg

Telefon: 0176 45255521

Website : http://www.test-kongressampark.de/

ArminLabs PreAnalytics GmbH

Adresse: Neuburger Str. 217, 86169 Augsburg

Website : http://www.arminlabs.com/

Praxis f. heilk. Psychotherapie M. Jalil

Adresse: Stettenstr. 28, 86150 Augsburg

Telefon: 0173 3571906

Website : http://www.monika-jalil.de/

Schuman - Praxis für Physiotherapie

Adresse: Bergheimer Str. 35, 86199 Augsburg

Website : http://www.testtermin.de/testzentrum/14744

EcoCare Teststelle

Adresse: Pearl-S.-Buck-Str. 10, 86157 Augsburg

Website : http://www.buergertest.ecocare.center/

AGAPEO - Häusliche Kinderkrankenpflege

Adresse: Zaunkönigweg 4, 86156 Augsburg

My Coronacheck Augsburg GN ConceptCare

Adresse: Willy-Brandt-Platz 1, 86153 Augsburg

My Coronacheck Augsburg GN ConceptCare

Adresse: Rosenaustr. 64, 86152 Augsburg

Website : http://www.mycoronacheck-augsburg.de/

Schwaben Autocenter

Adresse: Stätzlinger Str. 61, 86165 Augsburg

Dr. Chaudhry - Teststelle

Adresse: Reichenberger Str. 59, 86161 Augsburg

Website : http://www.coronatest-augsburg.de/

Schnelltestzentrum 2021

Adresse: Schönbachstr. 192, 86154 Augsburg

Übungsmedikamente Markus Vetter

Adresse: Klausenberg 12, 86199 Augsburg

Website : http://www.uebungsmedikamente.de/

Zahnarztpraxis Dr. Susanne Berr

Adresse: Donauwörther Str. 63, 86154 Augsburg

Manibia-Bürgerteststation Augsburg

Adresse: Eichleitnerstr. 9, 86199 Augsburg

Website : http://www.manibia.eu/

Manibia-Bürgerteststation Augsburg

Adresse: Kurt-Schumacher-Str. 6, 86165 Augsburg

Website : http://www.manibia.eu/

Manibia-Bürgerteststation Augsburg

Adresse: Bgm.-Wiedmeier-Str. 54, 86179 Augsburg

Website : http://www.manibia.eu/

Manibia-Bürgerteststation Augsburg

Adresse: Frölichstr. 26., 86150 Augsburg

Website : http://www.manibia.eu/

Manibia-Bürgerteststation Augsburg

Adresse: Nanette-Streicher-Str. 4, 86199 Augsburg

Website : http://www.manibia.eu/

Corona-Tests an den oben aufgeführten "weiteren Corona-Teststationen" können mit Kosten verbunden sein.

Weitere Informationen rund um Corona-Tests in Augsburg gibt es auf der Internetseite der Stadt: https://www.augsburg.de/umwelt-soziales/gesundheit/coronavirus/diagnosestelle. (cgal)

