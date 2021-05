Augsburg

07.05.2021

Unipräsidentin: Keine Angst vorm Krieg der Sterne

Plus Mit Livestreams und Roboter-Moderator feiert die Uni Augsburg ihren 50er. Präsidentin Sabine Doering-Manteuffel zeichnet ein Bild von der Zukunft, in der Wissenschaft und Technik dem Menschen dienen.

Von Eva Maria Knab

Das kleine weiße Männchen war schon ein ungewöhnlicher Anblick: "Guten Tag, mein Name ist Reeti, wie Sie sehen, bin ich ein Roboter. Normalerweise bin ich Teil der Forschung an der Fakultät für Angewandte Informatik, heute darf ich Sie durch den Festakt führen." Forschungsroboter Reeti aus dem Bereich Künstliche Intelligenz spielte am Freitag eine ganz andere, unterhaltsame Rolle. Reeti führte die Zuschauer als Moderator durch eine Sendung zum 50-jährigen Bestehen der Universität. Ein passender Einfall. Denn es ging nicht nur um Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch um einen Blick in die Zukunft. Dabei ging es auch um die Frage, ob wir uns vor Szenarien wie in Science-Fiction-Filmen fürchten müssen.

