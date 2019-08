Blühwiesen: So wird es mehr als ein Trend

Das Bienen-Volksbegehren hat großes Engagement ausgelöst. Was nun zu tun ist, um es zu verstetigen.

Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ hat in Augsburg etwas ausgelöst: Bislang waren es vor allem Naturschützer, die mehr Blühwiesen für Insekten in der Stadt forderten. Nun ist daraus eine breite Bewegung in der Bevölkerung für mehr Artenschutz geworden. Viele Bürger und Hausgemeinschaften, Landwirte, Unternehmen und sogar die Universität machen mit. Sie alle sind aktiv geworden, um Blumenwiesen für Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge und andere bedrohte Insekten anzulegen. Diese Mitmach-Stimmung sollte auch die städtische Umweltverwaltung nutzen.

Denn es geht darum, alle diese Aktivitäten zu vernetzen und zu verstetigen, damit sie eine nachhaltige Wirkung entfalten können. Augsburg könnte sich an die Spitze der Bewegung setzen und die biologische Vielfalt in der Stadt zu einem Schwerpunkt machen. Ansätze dafür gibt es, aber noch fehlt der echte Schwung, um eine Vorreiterrolle in Bayern und Deutschland zu spielen. Dabei war die Chance noch nie so groß, aus einem eher spontanen Trend in der Bürgerschaft ein breit aufgestelltes dauerhaftes Projekt für die Natur vor unseren Haustüren zu machen.

