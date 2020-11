13:53 Uhr

Das Klimacamp neben dem Augsburger Rathaus darf bleiben

Das Verwaltungsgericht hebt den Räumungsbescheid der Stadt Augsburg auf. Anders als die Stadt sehen die Richter im Klimacamp eine geschützte Kundgebung.

Von Stefan Krog

Rechtlicher Erfolg für die Aktivisten des Klimacamps: Das Verwaltungsgericht hat jetzt mit einem Urteil den Räumungsbescheid der Stadt aufgehoben. Damit darf das Klimacamp als Demonstration dauerhaft auf dem Fischmarkt neben dem Rathaus bleiben. Die Aktivisten mahnen dort seit Juli ein entschiedeneres Vorgehen gegen den Klimawandel auch seitens der Stadt Augsburg an. Die Stadt hatte das Camp im Juli nach zehn Tagen räumen lassen wollen und dies damit begründet, dass es sich aus ihrer Sicht um keine vom Versammlungsrecht geschützte Kundgebung handle. Womöglich spielte bei der Entscheidung auch eine Rolle, dass manchen Bürgern das Erscheinungsbild des aus Zelten und Verschlägen bestehenden Camps nicht passte. Die Aktivisten klagten gegen den städtischen Bescheid. In einer Eilentscheidung hatte das Gericht Mitte Juli eine Räumung bis zum Vorliegen eines Urteils untersagt.

Gericht sieht die Voraussetzungen für das Klimacamp erfüllt

In ihrem Urteil, dem keine mündliche Verhandlung vorausging, schreiben die Richter, dass es sich beim Klimacamp aus ihrer Sicht sehr wohl um eine Kundgebung auch im rechtlichen Sinne handle. Das Ziel, die Öffentlichkeit auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, werde durch Plakate und diverse Veranstaltungen deutlich. Die Stadt hatte argumentiert, dass im Klimacamp vor allem interne Workshops der Fridays-for-Future-Bewegung stattfänden. Die Aktivisten schraubten im Sommer über ihr Programm, das an die Öffentlichkeit gerichtet war, dann deutlich nach oben.

Klimacamp-Aktivisten kündigten schon Ausharren über den Winter an

Das Gericht stellte auch fest, dass die Versammlungsfreiheit nicht dadurch infrage gestellt werde, wenn Aktivisten in den Nachtstunden im Camp schlafen. Es gebe auch keine zeitlichen Höchstgrenzen für eine Versammlung, so die 8. Kammer des Verwaltungsgerichts. Damit können die Klimaaktivisten, die bereits angekündigt hatten, auch den Winter über in wechselnder Besetzung neben dem Rathaus ausharren zu wollen, unbeschränkt bleiben. "Wir hoffen natürlich jeden Tag, das Klimacamp abbauen zu können, aber bisher wurden noch nicht einmal vielversprechende Anträge aus der Opposition zum Klimaschutz im Stadtrat behandelt. Insofern sieht es so aus, als ob wir noch bleiben müssen", so Klimacamp-Mitinitiator Ingo Blechschmidt. Ein Räumungsbescheid statt eines Dialogs sei auch "kein Verhalten, wie man es jungen engagierten Menschen gegenüber zeigen sollte".

Wie reagiert die Stadt Augsburg auf die Klimacamp-Entscheidung?

Noch ist unklar, wie die Stadt weiter vorgehen will. Rechtlich hätte sie die Möglichkeit, eine Berufung vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu beantragen. Dies könnte politisch in der schwarz-grünen Stadtregierung aber für Probleme sorgen. Die Regierungspolitiker der Grünen hatten den Räumungsbescheid mitgetragen, parteiintern gab es allerdings durchaus Gegenwind.

